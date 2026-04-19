Lavreysen verliest sprint in Hongkong, Havik en Heijnen winnen madison goud

Baanwielrenner Harrie Lavreysen werd verrassend uitgeschakeld in de kwartfinales van de sprint op de wereldbekerwedstrijden in Hongkong. In dezelfde wedstrijd veroverden Yoeri Havik en Philip Heijnen goud op de madison. Andere Nederlanders kenden wisselende successen.

Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Hongkong een teleurstellend resultaat behaald op het sprintonderdeel. De Olympisch- en meervoudig wereldkampioen strandde in de kwartfinales, een resultaat dat zelden vertoond wordt bij de Brabantse topsprinter. Hij wist op de laatste twee Olympische Spelen en de voorbije zeven wereldkampioenschappen goud te veroveren op dit onderdeel, maar stuitte ditmaal op de talentvolle Japanse sprinter Kaiya Ota.

Ota, die op zaterdag nog met aanzienlijke achterstand op Lavreysen de tweede plaats behaalde op de keirin, toonde veerkracht. Nadat hij de eerste race tegen Lavreysen nog had verloren, wist hij de Nederlander in de daaropvolgende twee races te verslaan en zo een plek in de halve finales te bemachtigen. In de finale moest Ota zich uiteindelijk gewonnen geven aan de Britse sprinter Matthew Richardson, die daarmee het goud opeiste. Naast de individuele prestaties van Lavreysen was er echter ook succes voor de Nederlandse equipe. Het duo Yoeri Havik en Philip Heijnen heeft overtuigend de gouden medaille veroverd op het onderdeel de madison. Met een indrukwekkende vertoning namen Havik en Heijnen gedurende de wedstrijd liefst drie keer een ronde voorsprong op de concurrentie, wat getuigt van hun dominantie en tactische slimheid. Deze overwinning voegt een glansrijke prestatie toe aan hun palmares. Het is extra opmerkelijk dat Heijnen op zaterdag al goud had gewonnen op het omnium, waarmee hij zijn veelzijdigheid en huidige vorm onderstreepte. Deze dubbele gouden plakken bevestigen de sterke positie van Nederland op het baanwielrennen. Op de keirin kende Hetty van de Wouw een vroegtijdige uitschakeling. Ze kwam niet verder dan de herkansingen van de eerste ronde, een tegenvallend resultaat gezien haar eerdere successen, waaronder zilver op het WK en de Spelen in 2024. Steffie van der Peet presteerde beter dan haar landgenote, maar bleef ver verwijderd van de medailles. Als Europees kampioene van vorig jaar behaalde ze de vierde plaats in de halve finales en de vierde plaats in de troostfinale, om uiteindelijk als tiende te eindigen in het algemeen klassement. Lisa van Belle kwam op het omnium net naast het podium. Na een vijfde plaats op de scratch, een achtste plaats in de temporace en een vierde plaats in de afvalkoers, nam ze in de puntenkoers even de leiding, maar kon deze niet vasthouden en eindigde uiteindelijk op de tiende positie. Het goud op het omnium ging naar de Japanse Tsuyaka Uchino





