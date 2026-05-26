Laurin Curda maakt beslissende doelpunt, trainer Kettemann ontdaan en spelersgroep feestvierend

De 24-jarige Laurin Curda maakte in de verlenging het beslissende doelpunt en was na afloop niet in staat om te bevatten wat er gebeurd was. Trainer Kettemann was direct promotie afdwonger en ontdaan. Sven Michel wees naar zijn trainer als toekomstige gangmaker van het promotiefeest.

'Ik weet niet hoeveel dagen ik nodig heb om dit te verwerken. Ik zie wel wat er nu gaat gebeuren.

' De grootste ontlading kwam bij trainer Kettemann, die in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer in het profvoetbal direct promotie afdwong. 'Het is krankzinnig, geweldig. Alles voelt een beetje onwerkelijk. Ik heb minstens één nacht nodig om dit te verwerken', zei de 39-jarige Kettemann.

'De belangrijkste beslissing is dat we gaan feesten. En morgen. En waarschijnlijk de dag daarna ook nog. De jongens hebben zichzelf echt overtroffen.

Hoe scherp we waren, hoe snel we de bal rond lieten gaan... Iedereen was geweldig. Daarom is deze promotie verdiend.

' Ook binnen de spelersgroep ging het vooral over feestvieren. Aanvaller Sven Michel wees direct naar zijn trainer als toekomstige gangmaker van het promotiefeest.

'Hij moet helemaal losgaan. Als het nodig is, breng ik hem persoonlijk zelf wel naar het ziekenhuis, maar hij mag compleet uit zijn dak gaan.





