Laurens van Hoepen: de Nederlandse F2-coureur die dicht bij F1 staat

Lees over Laurens van Hoepen, een twintigjarige Nederlandse Formule 2-coureur die streeft naar een plek in de Formule 1. Ondanks tegenslag in Monaco blijft hij ambitieus en gefocust.

Als driejarige peuter riep hij al voortdurend 'Auto, auto'. Daarna belandde hij snel in de karts. Via YouTube werd hij fan van wereldkampioen Ayrton Senna.

En inmiddels is hij van alle jonge Nederlandse coureurs het dichtst bij de Formule 1: Laurens van Hoepen. De twintigjarige coureur uit Wassenaar komt dit jaar uit in de opstapklasse Formule 2, veroverde in mei zijn eerste poleposition en wil binnen twee jaar duelleren met Max Verstappen, Lando Norris en Kimi Antonelli. Twee keer dit prille Formule 2-seizoen stond Van Hoepen al op het podium. Toch wordt zijn naam nog niet vaak genoemd in Nederland.

'Ik ben nog heel onbekend, zeker in vergelijking met Max Verstappen. ' 'Het liefst doe ik gewoon mijn ding op de baan. Ik doe mijn best, maar ben geen ster met social media. Dat laat ik vaak achterwege', zegt de coureur met een kleine twintigduizend volgers op Instagram.

'Dat moet wat beter, maar ik wil niet in de Formule 1 om beroemd te worden. Het gaat mij puur om het racen.

' In de straten van Monte Carlo speelt Van Hoepen dit weekend een bijrol. Letterlijk. De Formule 2-race is het voorprogramma voor de Grand Prix van Monaco. En figuurlijk.

Een onfortuinlijke touché in de kwalificatie zorgde ervoor dat hij geen rondetijd neerzette.

'Ik werd tijdens mijn opwarmronde hard geraakt bij de chicane na de tunnel. Ik kon er niks aan doen. Gewoon pech. Een afschuwelijke dag.

' Pijnlijk gevolg: zowel in de sprint- als de hoofdrace achteraan starten. 'En inhalen is hier moeilijk, dus het is best kansloos', besefte hij meteen. 'Spek en bonen? Ja.

' Wie denkt dat Van Hoepen en zijn team Trident in Monaco glimmend onderdeel zijn van de glitter en de glamour komt bedrogen uit. De Formule 2-paddock is een kille, donkere parkeergarage met tralies en een paar streepjes zeezicht.

'Net een gevangenis', grapt hij. 'Iedereen werkt hier hard, het is rumoerig en er is overal harde muziek. Ik doe altijd mijn oordoppen in om te focussen.

' Omdat hij een Formule 2-coureur is met een Nederlands vlaggetje achter zijn naam, is Van Hoepen inmiddels gewend aan vragen over die andere Nederlandse rijder. 'Ik word heel mijn carrière al vergeleken met Max. Vanaf mijn tiende al. Dat is natuurlijk heel erg mooi en vleiend, maar ik ben mezelf.

Ik ben Laurens en ik ga mijn eigen carrière maken. Max achterna, maar wel op mijn eigen manier.

' De eerste stap richting de Formule 1 zette Van Hoepen onlangs tijdens een test in een oude Williams-bolide. 'Heel cool om voor het eerst in zo'n mooie auto te rijden. Dat is iets waar je als kind van droomt. Voor het eerst de pitbox uitrijden, fantastisch.

Een geweldige ervaring.

' 'Maar om echt een fulltime zitje te krijgen? Dat zal wat langer duren en meer vergen, maar daar werken we wel naartoe. Zo snel mogelijk.

' En hij weet hoe het werkt. 'Ja, ik ken het cliché dat je zo goed bent als je laatste race. Dat is dus even vervelend nu, maar er komen nog tien raceweekends die me liggen. Ik moet zorgen dat ik alles uit de auto haal en dan kijken we waar het schip strandt.

Ik heb vertrouwen.

' Van Hoepen kent ook dat gezegde en het is keihard op hem van toepassing. In Montreal verraste hij met zijn eerste poleposition, maar eindigde zijn race in de Wall Of Champions-muur. Ook Monaco is dus een weekend om snel te vergeten.

'Heel erg jammer dat het zo loopt, want juist de kwalificatie is geweldig. Een fantastische plek om snelle rondjes te rijden.

' Van Hoepen kent het stratencircuit op zijn duim. 'Ik reed hier op mijn zestiende al een race en finishte meteen op het podium. Een mooie herinnering.

' Volgende edities verliepen minder fortuinlijk. Hij weet inmiddels uit ervaring dat de muren in Monaco niet vergevingsgezind zijn, maar het deert hem niet.

'Zelfs als zo'n muur me elimineert, dan vervloek ik hem niet. Nou ja, op dat moment wel even, maar dan vloek ik meer tegen mezelf. Die muur kan er ook niks aan doen. Hij staat er al een tijdje.

' Verstappen grijpt net naast pole in Monaco, waar inhalen haast onmogelijk is. Dit weekend in het prinsdom laat zien hoe hard de autosport kan zijn. Van Hoepen moet zich richten op de volgende races. Hij heeft laten zien dat hij snel kan zijn, zoals in Montreal met pole.

Maar consistentie is nodig om een F1-zitje te verdienen. Zijn team Trident steunt hem volledig. De komende maanden worden cruciaal. Als hij zijn pieken kan omzetten in goede resultaten, dan is de kans reëel dat we hem over een paar jaar naast Verstappen zien racen.

De droom leeft, maar het pad is lang en vol obstakels. Van Hoepen blijft er nuchter onder. 'Ik doe mijn best, en de rest komt vanzelf.





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