Laurens ten Den ontvangt Johanna van Buren Cultuurprijs voor zijn inzet voor streektaal en cultuur

Theatermaker Laurens ten Den wordt vanavond beloond met de Johanna van Buren Cultuurprijs voor zijn jarenlange inzet voor het behoud en de promotie van de Nedersaksische taal en cultuur. Hij ziet de prijs als een oeuvreprijs en volgt in de rij van winnaars grote namen op.

Voor theatermaker Laurens ten Den is het Nedersaksisch al zijn hele leven een belangrijke taal. Hij groeide ermee op en ziet het als zijn eerste taal, die hij op de kleuterschool moest leren aanvullen met Nederlands.

In al zijn producties speelt streektaal een hoofdrol, en daarom wordt hij vanavond beloond met de Johanna van Buren Cultuurprijs. Deze prijs is voor hem extra betekenisvol, omdat hij al sinds zijn kindertijd geïnspireerd wordt door de gedichten van Johanna van Buren, een dichteres uit Hellendoorn die haar werk in dialect publiceerde. Laurens herinnert zich hoe zijn moeder haar gedichtenbundels las, wat voor hem een belangrijke verbinding was met de streektaal.

Hij ziet het als zijn missie om de Twentse taal en cultuur levend te houden, omdat het voor hem meer is dan alleen woorden—het is zijn identiteit. Hij schreef en acteerde in de populaire Twentse serie Van jonge leu en oale groond, speelde in musicals zoals Van katoen en nu en de films Noabers en OUT, en vertolkte zelfs Shakespeare in drie talen. Altijd blijft de streektaal een centraal thema in zijn werk.

Laurens ten Den was deze week te gast in het CultuurCafé Overijssel, waar hij vertelde over zijn liefde voor de Nedersaksische cultuur. Hij benadrukte dat taal en cultuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat hij, hoewel hij in Haarle is geboren en in Enschede woont, altijd vanuit hetzelfde gevoel spreekt, ongeacht de specifieke dialectvariant. De Johanna van Buren Cultuurprijs wordt toegekend aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het bevorderen van de cultuur en streektaal van Oost-Nederland.

Voor Laurens is dit de hoogste eer, omdat hij het ziet als een oeuvreprijs voor zijn jarenlange inzet. Hij volgt in de rij van winnaars grote namen op, zoals Willem Wilmink, Anne van der Meiden, Herman Finkers, Bennie Jolink, Daniël Lohues en Johanna ter Steege. Vanavond ontvangt hij de prijs uit handen van actrice en regisseur Silvia Andringa, met wie hij vaak samenwerkt. De avond wordt gepresenteerd door cabaretier André Manuel





