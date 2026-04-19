Late winst in derby geeft Liverpool vleugels richting Champions League

Liverpool heeft een cruciale derby gewonnen van Everton in het nieuwe Hill Dickinson Stadium. De late overwinning, mede dankzij een doelpunt uit een standaardsituatie, betekent een belangrijke stap richting kwalificatie voor de Champions League. Trainer Slot prees zijn spelers voor hun vechtlust en de steun van de fans, ondanks een geplaagd seizoen met blessureleed, met name bij de keepers.

Wat verwacht je anders als je hier speelt?, reageerde de voormalig trainer van Feyenoord en AZ zondag na afloop bij de BBC. Het is en blijft immers een derby tegen Everton, dat dankzij de opmars onder manager David Moyes zelf ook nog in de race is voor Europees voetbal. Mijn spelers deden waar ik op hoopte en wat ik van hen verwachtte en bezorgden Everton een echt gevecht. Dat we op het einde scoorden, was geweldig omdat onze meegereisde fans fantastisch waren. Dit is een goede dag voor het rode deel van Liverpool .

Slot was juist wel te spreken over de start van zijn ploeg. We kwamen na het eerste kwartier steeds beter in de wedstrijd. Ook aan de tweede helft begonnen we goed. Vandaar dat de 1-1 viel op het moment dat ik het het minst verwachtte, doelde de trainer op de gelijkmaker van Beto vlak na rust. We bleven pushen tot het einde en waren een paar keer dicht bij. Het is mooi dat wij toen een goal maakten die je eigenlijk van Everton verwacht – een standaardsituatie.

Slot besefte als geen ander dat het voor de Liverpool-fans veel betekent om de eerste derby in het Hill Dickinson Stadium te winnen, het nieuwe stadion van Everton. Je weet dat dit een speciale derby was en een historisch moment. Het was de tweede keer dit jaar dat we hen verslaan en er is dit seizoen nog niet heel veel positiefs gebeurd voor ons, meestal krijgen wij hem juist laat tegen. En als je dan de reactie van onze spelers en de fans ziet na onze late goal, zegt alles over hoe belangrijk deze wedstrijd is voor ons.

Zeker omdat Liverpool na de uitschakeling in de FA Cup en de Champions League een grote stap zet richting kwalificatie voor de Champions League. De fans hebben ons van twee geweldige teams zien verliezen, weet Slot. Gedurende het seizoen hebben we veel punten verspeeld omdat we zoveel wedstrijden moesten spelen met een beperkt aantal spelers. Vandaag is zeker een dag voor de fans om blij te zijn en wij gaan er ook van genieten. Net als de fans hadden wij ook graag een beter seizoen gehad dan we hebben.

Volgens Slot is daar een duidelijk aanwijsbare oorzaak voor en dat zag hij zondag opnieuw worden aangetoond met het uitvallen van doelman Giorgi Mamardashvili, die de uitgeschakelde Alisson al een tijdje vervangt. Hoe vaak gebeurt het dat je twee geblesseerde keepers hebt? Dit is ons seizoen in een notendop, maar we hebben gewonnen en dat is het belangrijkste.

Slot vreest dat Mamardashvili er tegen Crystal Palace niet bij is. Het zag er niet goed uit. Het was een grote wond, hij ging gelijk naar het ziekenhuis. Laten we zien hoe dat uitpakt





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Driessen is kritisch over geringe Nederlandse aanwezigheid in Champions League halve finalesJournalist Valentijn Driessen uit zijn teleurstelling over het feit dat slechts één Nederlander, Jurriën Timber, de laatste vier clubs van de Champions League heeft bereikt. Hij hekelt de situatie van Cody Gakpo bij Liverpool en trekt een zorgwekkende conclusie over de staat van het Nederlandse voetbal.

Read more »

Man Utd deelt Chelsea enorme tik uit en kan Champions League ruikenManchester United heeft zaterdagavond uitstekende zaken gedaan in de strijd om een Champions League-ticket. De Red Devils versloegen directe concurrent Chelsea op Stamford Bridge. Daardoor is het gat tussen beide ploegen nu tien punten.

Read more »

Bayern speler viert Champions League succes in opvallende roze outfitEen blessure weerhield de jonge Bayern-speler er niet van om het feest na de Champions League-overwinning mee te vieren. Hij verscheen in een complete roze outfit op het veld, wat op kritiek stuitte van onder meer Michael Ballack en Sami Khedira, deels vanwege zijn negeren van een eerdere oproep om in het rood te vieren.

Read more »

Slot erkent teleurstellend seizoen voor Liverpool: Champions League-kwalificatie cruciaalArne Slot, de aanstaande trainer van Liverpool, heeft toegegeven dat het huidige seizoen voor de club tot dusver niet voldoet aan de verwachtingen. Hij benadrukt dat het missen van Champions League-kwalificatie onacceptabel zou zijn, ondanks de sterke concurrentie en het aanzienlijke blessureleed dat het team heeft geteisterd. Slot wijst op de hoge standaarden bij Liverpool en de ambitie om constant te presteren op het hoogste niveau.

Read more »

Slot reflecteert op teleurstellingen en ambities: 'Champions League-uitschakeling is absoluut slecht'Arne Slot, trainer van Liverpool FC, blikt in een interview met Sky Sports terug op de teleurstellingen in de Champions League en FA Cup, en vooruit op de ambities in de Premier League. Hij erkent dat de club sportief gezien niet staat waar het wil zijn, met blessures als een belangrijke oorzaak, maar benadrukt de kwaliteit van de selectie en spreekt over de uitdagingen tegen topploegen.

Read more »

Van Dijk bezorgt Liverpool late zege in laatste Merseyside Derby voor SalahVirgil van Dijk kroonde zich tot matchwinner in de absolute slotfase met een kopbal, wat Liverpool een cruciale overwinning opleverde in de strijd om Champions League-plekken. De aanvoerder benadrukte het belang van de overwinning ondanks een mindere wedstrijd, en sprak vol lof over Mohamed Salah, die zijn laatste derby speelde.

Read more »