Late Gelijkmaker Godts Redt Punt voor Ajax tegen PSV

Ajax heeft in de allerlaatste seconden van de wedstrijd, in de 92ste minuut, een cruciale puntverdeling afgedwongen in de topper tegen PSV , eindigend in een 2-2 gelijkspel.

Deze late gelijkmaker houdt de Amsterdammers in de race voor de begeerde derde plaats in de Eredivisie, een positie die na 34 speelrondes directe toegang biedt tot de derde voorronde van de Champions League. Momenteel bevindt Ajax zich op de vierde positie, weliswaar met een wedstrijd meer gespeeld dan directe concurrent NEC, dat vanavond nog in actie komt tegen Telstar.

De druk op Ajax is echter aanzienlijk, aangezien FC Twente, dat zondag aantreedt tegen AZ, bij een overwinning morgen de vierde plaats kan overnemen. De wedstrijd van zaterdagavond had dus een grote impact op de eindstand en de Europese ambities van Ajax. Voor PSV, dat al zeker was van het kampioenschap, stond er op papier minder op het spel, alhoewel prestige altijd een belangrijke factor is.

Er gingen zelfs geruchten dat de PSV-spelers liever op vakantie waren geweest op Ibiza, waar ze eerder deze week met de hele selectie verbleven, maar de Spaanse zon leek hen niet te hebben vertraagd. De wedstrijd begon furieus voor PSV. Na een erehaag voor de spelers en het startsignaal van scheidsrechter Allard Lindhout, nam de ploeg van Peter Bosz direct het initiatief.

Binnen 33 seconden was het raak: een verre inworp van Yarek Gasiorowski werd verlengd en Ricardo Pepi stond volledig vrij bij de tweede paal om de 0-1 binnen te tikken. Ajax, dat in de voorgaande twee wedstrijden de nul had gehouden, oogde defensief kwetsbaar en onzeker. De Amsterdammers ontsnapten kort daarna aan een tweede tegentreffer toen Couhaib Driouech volledig vrij stond om in te schuiven, maar hij schoot de bal onfortuinlijk tegen een Amsterdamse voet.

Ajax herstelde zich echter en kwam snel terug in de wedstrijd. Anton Gaaei, in uitstekende vorm, schoot de gelijkmaker binnen, waarmee de stand op 1-1 kwam. Ondanks kansen voor beide teams, waaronder een weggestoken bal voor Godts en een poging van Kasper Dolberg, bleef de score gelijk. Dolberg had overigens een basisplaats gekregen vanwege de koorts bij Wout Weghorst, terwijl Óscar García ervoor had gekozen om Oscar Gloukh op de bank te zetten, ondanks zijn recente goede prestaties.

De tweede helft kende minder spektakel. PSV nam een afwachtende houding aan, terwijl Ajax moeite had om de druk op te voeren en de urgentie om te winnen leek te ontbreken. Steven Berghuis probeerde het publiek nog even te enthousiasmeren met een hard schot dat net over ging, maar verder bleef het aanvallend pover. De invallers brachten uiteindelijk meer energie in de wedstrijd.

Bij PSV kwamen Dennis Man en Myron Boadu in het veld en waren direct betrokken bij de 1-2. Man gaf een uitstekende lage voorzet en Boadu gleed de bal, zittend op de grond, met moeite in het net. Ajax kreeg nog een kwartier om de achterstand om te zetten, maar creëerde lange tijd geen noemenswaardige kansen. In de blessuretijd viel alsnog de 2-2.

Gaaei schoot goed in, maar doelman Matej Kovar bracht redding. De bal kwam echter voor de voeten van Godts, die de bal in de rebound tegen de touwen schoot. Deze late gelijkmaker kan aan het einde van het seizoen van onschatbare waarde blijken te zijn in de strijd om de derde plaats en een ticket voor de Champions League. De wedstrijd was een rollercoaster van emoties en liet zien dat in de Eredivisie tot de laatste minuut gestreden moet worden





