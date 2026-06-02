Lans voor arbitrage in Nederland, directeur FC Groningen

De algemeen directeur van FC Groningen, Van Mosselveld, vindt dat scheidsrechters in Nederland niet genoeg waardering krijgen, zeker financieel. Hij wil dat arbiters meer ondersteuning krijgen en dat hun verantwoordelijkheid beter wordt beloond.

Een lans voor de arbitrage in Nederland . In de optiek van de algemeen directeur van FC Groningen krijgen scheidsrechters veel te weinig waardering, zeker op financieel gebied.

Scheidsrechter zijn in Nederland is geen fulltime baan, weet ook Van Mosselveld. Ik ben ervan overtuigd dat mijn spelers minder goed worden als ze twee, in plaats van tien keer per week trainen. Als je vaker in een situatie komt, denk ik dat je beslissingen ook consistenter worden en de voorspelbaarheid van een beslissing zo groter wordt. Raymond van Meenen, hoofd scheidsrechterszaken van de KNVB, onderstreept de woorden van Van Mosselveld over het scheidsrechterskorps in Nederland.

Daar ben ik het mee eens. De directeur van FC Groningen gaat verder: Een ander component is dat er zesentwintig mensen op een voetbalveld staan en dat de vier mensen die leiding hebben, niet worden betaald naar de verantwoordelijkheid die ze dragen. Dit is iets waar we ons in het betaalde voetbal hard voor moeten maken.

Zeker als je het relateert aan de jonge talentvolle scheidsrechters, die nu teams als VV Katwijk en Quick Boys fluiten voor drie tientjes en van alles naar hun hoofd krijgen. Je moet dan wel een hele grote liefhebber zijn om door te willen breken naar de top, verzucht Van Mosselveld, die graag ziet dat arbiters veel meer ondersteuning krijgen.

Ik vind dat wij met elkaar verplicht zijn om te kijken naar de verantwoordelijkheden van de scheidsrechters in relatie tot de betaling die daar tegenover staat. Anders kan ik mij goed voorstellen dat arbiters afhaken en kiezen voor hun andere baan, aldus de Groningse bestuurder. Van Meenen voegt toe dat er al veel is veranderd in positieve zin. Alle tweeëndertig betaalde scheidsrechters in Nederland verdienen een meer dan modaal salaris.

Ook als ze alleen de Keuken Kampioen Divisie fluiten. Als het moet kan je daar prima van leven, daar ben ik zelf een exponent van. In vergelijking met vijfentwintig jaar geleden was dit zo'n vijfhonderd gulden, er zit dus wel een stijgende lijn in





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