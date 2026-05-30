Langste reeks ooit in de Champions League: vijf titels op rij

Real Madrid heeft de langste reeks ooit in de Champions League behaald door vijf titels op rij te winnen. Dit is een uniek record in de geschiedenis van de Champions League.

De eerste keer dat een club haar eigen opvolger werd, was in het seizoen 1955/56 en 1956/57. Destijds won Real Madrid beide edities. Sterker nog, de drie edities daarna waren ook een prooi voor.

De vijf titels op rij is de langste reeks ooit in de Champions League. De Madrileense hegemonie werd doorbroken door Benfica, dat in 1961/62 ook de eigen CL-titel prolongeerde. Nadat rivaal AC Milan hem een keer had gewonnen, was het in 1963/64 en 1964/65 de beurt aan Internazionale voor een back-to-back Champions League-zege. Ajax flikte dat in 1970/71 en 1971/72.

De Amsterdammers pakten er zelfs drie op een rij. In 1973/74 en de twee seizoenen daarna zette Bayern München dezelfde reeks neer als Ajax. In de jaren zeventig voegden ook Liverpool en Nottingham Forest zich in het rijtje van clubs met twee Champions League-zeges op rij. AC Milan kreeg dat in 1988/89 en 1989/90 voor elkaar.

De meest recente ploeg die dat voor elkaar kreeg vóór PSG was Real Madrid in 2015/16 en 2016/17. Real breidde die reeks nog uit naar drie





PSG en Arsenal strijden om Champions League-titelParis Saint-Germain en Arsenal treffen elkaar in de Champions League-finale na een indrukwekkende knockout-fase. De ploegen zijn aan elkaar gewaagd en beloven een spannende eindstrijd.

Goed nieuws voor Koeman en Oranje: Timber reist mee naar Champions League-finaleJurriën Timber reist 'gewoon' mee naar Boedapest voor de Champions League-finale met Arsenal. Daarbij is Paris Saint-Germain zaterdag de tegenstander. Arsenal deelt op social media beelden van Timber, met de tekst: 'Not finished yet.'

Arsenal-twintig jaar na verloren Champions League-finale: Pires en Eze over nieuwe kansTwintig jaar na de verloren Champions League-finale tegen Barcelona kijkt Robert Pires terug op het emotionele verlies en ziet overeenkomsten tussen het huidige Arsenal en zijn team van toen. Tegelijkertijd droomt huidig speler Eberechi Eze van een titel, terwijl Kai Havertz ervaring heeft uit het overwinnen van de finales.

Arsenal en PSG strijden om Champions League titelArsenal en Paris Saint-Germain nemen het in de finale van de Champions League tegen elkaar op. Beide ploegen zijn al kampioen in eigen land. De wedstrijd vindt plaats in Boedapest.

