Lange wachttijden voor maag-, darm- en leverzorg: HagaZiekenhuis en HMC tot een jaar

Cijfers van de NZa tonen aan dat wachttijden voor MDL-specialisten in onze regio oplopen tot een jaar. Het HagaZiekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum hebben de langste wachttijden, 360 dagen. Experts wijzen op een tekort aan specialisten door een halvering van opleidingsplaatsen tien jaar geleden en een gestage stijging van de vraag door leefstijl en betere medische mogelijkheden. Hausartsen worden geïnformeerd over alternatieven zoals focusklinieken.

Steeds meer inwoners van onze regio die door hun huisarts worden doorverwezen naar een maag-, darm-, of leverarts (MDL) moeten op een lang wachttijd rekenen.

Volgers recente cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) lopen de wachttijden op tot een jaar of zelfs meer. Het HagaZiekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum (HMC) staan met 360 dagen bovenaan de lijst van langste Wachttijden. Dit probleem is niet nieuw. Een woordvoerder van HMC beaamt dat de situatie al jaren speelt en dat ze in overleg zijn met huisartsen, die begin 2025 op de hoogte zijn gebracht van suggesties voor alternatieven.

Een van deze alternatieven is het verwijzen naar focusklinieken, commerciële klinieken die gespecialiseerd zijn in relatief eenvoudige behandelingen. De crux is dat een wachttijd van een jaar of meer vooral geldt voor klachten die vervelend zijn maar niet dringend. Zoals de woordvoerder van het HagaZiekenhuis uitlegt, wordt bij mogelijke teken van ernstige aandoeningen, zoals bloed in de ontlasting, snel geholpen, terwijl bij minder urgente problemen, bijvoorbeeld zuurbrand, de wachttijd langer kan zijn.

Het probleem is regionaal van aard, omdat het aantal verwijzingen vanuit de huisartsen de beschikbare MDL-capaciteit in de regio overstijgt, maar nationaal gezien zijn de wachttijden voor MDL-zorg over het algemeen hoog. Manon Spaander, MDL-arts en sectorhoofd bij het MDL-fonds, legt uit dat er twee belangrijke oorzaken zijn. Ten eerste is het aantal opleidingsplaatsen voor MDL-artsen tien jaar geleden gehalveerd, van veertig naar twintig per jaar, omdat er angsten waren voor toekomstige werkloosheid.

Tegelijkertijd is de vraag naar MDL-zorg sterk toegenomen door de westerse leefstijl met veel vlees, weinig vezels en groenten, en minder beweging, evenals door alcohol en roken. Bovendien zijn de medische mogelijkheden toegenomen, waardoor artsen meer zelf kunnen doen en er bijvoorbeeld betere medicatie is voor chronische darmziekten. Ook chirurgen zijn beter geworden in orgaansparende behandelingen. Dit is positief, maar betekent dat patiënten langer onder controle blijven, wat leidt tot meer polikliniekafspraken en onderzoek.

Het aantal opleidingsplekken is niet meegegroeid, waardoor MDL-artsen nu anderhalf tot twee uur per dag besteden aan het beoordelen van nieuwe verwijzingen. Ook in het HagaZiekenhuis gebeurt dit: elke verwijzing wordt getrieerd door een MDL-arts, wat tijd kost. Na deze triage wordt besloten wie prioriteit krijgt en wie langer moet wachten. De combinatie van een toegenomen patiëntenstroom, meer complexe zorg en een tectonisch vast aantal specialisten zorgt voor de lange wachttijden.

Dit roept vragen op over de toekomst van gespecialiseerde gezondheidszorg en de noodzaak om het aantal MDL-artsen op te schalen, ondanks eerdere bezorgdheid over werkloosheid





