Langdurige afsluiting N375 tussen Pesse en Ruinen en volledige sluiting rotondes bij A28 tot 19 juli

Vanaf 8 juni is de N375 tussen Pesse en Ruinen afgesloten voor verkeer, met omleidingen en extra reistijd tot 19 juli. Ook rotondes bij de A28 en Green Planet in Pesse zijn volledig gesloten. Een korte opening tijdens het TT‑weekend biedt tijdelijke doorstroming.

Vanaf 8 juni moeten weggebruikers op de N375 tussen Pesse en Ruinen , alsook op de rotondes in Ruinen en Weerwille, rekening houden met omleidingen en een langere reistijd.

De provinciale autoriteiten hebben besloten de weg gedurende de gehele periode af te sluiten vanwege omvangrijke onderhoudswerkzaamzaamheden die naar verwachting tot en met zondag 19 juli zullen doorgaan. Voor het grootste deel van de dag is de N375 volledig onbegaanbaar, maar de feitelijke bouwwerkzaamheden vinden voornamelijk in de avond- en nachtdiensten plaats, zodat de overlast voor forenzen zo veel mogelijk beperkt blijft.

Omwonenden langs de trajecten worden gewaarschuwd dat er gedurende deze uren geluidsoverlast kan optreden, hoewel de provincie heeft benadrukt dat de geluidsniveaus binnen de aanvaardbare marges blijven. Specifiek geldt dat de N375 tussen Weerwille en Pesse van woensdag 10 juni tot en met zondag 19 juli langdurig afgesloten is. In de periode van het TT‑weekend, van 18.00 uur op woensdag 10 juni tot 06.00 uur op maandag 29 juni, wordt de weg tijdelijk weer opengesteld voor doorlopend verkeer.

Deze kortstondige opening is bedoeld om de grote toestroom van deelnemers en supporters van het toeristischheids‑evenement in de regio te kunnen opvangen, zonder dat de reguliere omleidingen onnodig vertraging veroorzaken. Buiten dit weekend blijft de omleiding via de alternatieve routes van de N376 en de A37 verplicht,{ "" } en worden de knooppunten rond Ruinen en Weerwille extra gemarkeerd om bestuurders duidelijk te wijzen op de gewijzigde rijrichting.

Naast de afsluiting van de N375 worden er ook ingrijpende werken uitgevoerd aan de rotondes bij de A28 en aan de toegang tot Green Planet in Pesse. Deze rotondes, inclusief alle toe‑ en afritten naar de A28, zijn gedurende de volledige projectduur volledig afgesloten. Het plan is om de rotondes in fasen te herbouwen, zodat de ingewikkelde kruisingen na de voltooiing een verbeterde doorstroming en een hoger veiligheidsniveau bieden.

De werkzaamheden aan de A28, die in het zuidelijke deel van Drenthe plaatsvindt, zijn sinds eind april al gaande. De snelweg is in zuidelijke richting gesloten tussen Fluitenberg en knooppunt Hoogeveen, waardoor het verkeer tijdelijk omgeleid wordt over de N375. Rijkswaterstaat heeft bevestigd dat de werkzaamheden aan de A28 volgens schema verlopen en dat er geen risico op een ongewenste overlap met de N375‑projecten bestaat.

De verwachting is dat de tijdelijke sluiting van de A28 in zuidelijke richting op 8 juni zal eindigen, waarna het verkeer weer normaal kan doorstromen. De combinatie van deze verschillende projecten onderstreept de dringende noodzaak aan modernisering van de infrastructuur in Drenthe, waarbij zowel de bereikbaarheid van landelijke gebieden als de doorstroming op hoofdwegen in het oog wordt gehouden.

Bewoners en forenzen wordt aangeraden om tijdig hun routes te plannen, eventuele alternatieve openbaarvervoersopties te overwegen en de reguliere verkeersinformatie via radio, internet en de wegwijzering ter plaatse nauwlettend in de gaten te houden





