Langdienende clubarts en voormalig voorzitter Jan Vioen (86) overleden

Jan Vioen, bekend als Doc, was vanaf 1972 clubarts, voorzitter en later erelid van Willem II. Hij ontving diverse onderscheidingen, waaronder Ridder in de Orde van Oranje‑Nassau, en bleef tot aan zijn overlijden een trouwe supporter.

Jan Vioen , die door de meeste fans en medewerkers van Willem II liefkozend "Doc" werd genoemd, is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij begon zijn lange band met de Tilburgse voetbalclub in 1972, toen hij als medisch begeleider van de eerste selectie werd aangesteld.

Slechts twee jaar later trad hij toe tot de staf als officiële clubarts, een functie die hij gedurende bijna vier decennia vervulde terwijl hij tegelijkertijd zijn eigen huisartsenpraktijk in Berkel‑Enschot bleef runnen. Zijn toewijding aan zowel de sporters als de bredere clubgemeenschap werd al snel opgemerkt, en in 1977 werd hij verkozen tot voorzitter van Willem II. Vioen combineerde die leiderschapsrol met zijn medische taken gedurende vijf jaar, een ongekende prestatie die getuigt van zijn onvermoeibare inzet en veelzijdigheid.

Tijdens zijn jaren als arts en voorzitter groeide Vioen uit tot een centrale figuur in de clubcultuur. Hij was niet alleen de man die blessures behandelde en spelers op de been hield, maar ook een mentor die jonge talenten begeleidde en een stabiele spil in de bestuurskamer vormde. Zijn bijdrage werd keer op keer bekroond: in 1996 werd hij uitgeroepen tot erelid van Willem II, een eer die de dankbaarheid van de club en haar fans weerspiegelde.

Drie jaar later, in 2003, werd hij tot Ridder in de Orde van Oranje‑Nassau gekroond, een van de hoogste burgerlijke onderscheidingen in Nederland, als erkenning voor zijn maatschappelijke inzet en sportieve betrokkenheid. Het bleef niet bij nationale erkenning; in 2012 ontving hij de Zilveren Legpenning van de stad Tilburg ter gelegenheid van zijn veertigste jubileum als clubarts, waarmee het lokale netwerk zijn waardering voor zijn langdurige service bevestigde.

Na zijn formele afscheid als clubarts in 2015 bleef Vioen een onmiskenbare aanwezigheid op de tribune. Zijn laatste officiële afscheid vond plaats tijdens een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag, waarin een blessure van verdediger Mitchell Dijks hem de gelegenheid gaf om nog één keer het veld op te rennen. De supporters droegen hem vervolgens op een troon door het stadion, een emotioneel moment dat de diepe band tussen Vioen en de achterban illustreerde.

Ook na zijn pensionering bleef hij een trouwe supporter, aanwezig bij vrijwel elke thuiswedstrijd en een bekend gezicht voor zowel spelers als jeugdteams. Zijn nalatenschap leeft voort in de vele generaties die hij heeft meegenomen, de cultuur van zorg binnen de club, en de talloze verhalen die nog lang in de kantine en op de tribune zullen worden verteld.

Jan Vioen wordt herdacht als een man die met medische deskundigheid, leiderschap en onvoorwaardelijke liefde voor Willem II het clubhart heeft laten kloppen





