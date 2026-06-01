Landmacht bouwt Fennek om tot rijdende dronekooi met kippengaas

Op de kazerne in Oirschot hebben technici van de Koninklijke Landmacht een Fennek-pantserwagen omgebouwd tot een rijdend kippenhok. Het gaas moet vijandelijke drones tegenhouden, zoals dat gebeurt in de oorlog in Oekraïne. Defensie wil weten of het werkt en militairen rijden er nu mee rond, als test. Het is een van de voertuigen die Defensie uit de trukendoos kan halen. "Die kooi is een test, een prototype nog", zei afzwaaiend generaal Gert-Jan Kooij tegen de manschappen. In Oirschot lieten ze ook al een soort 'opblaastank' zien, om de vijand te misleiden en in Oirschot hebben ze sinds dit voorjaar de eerste drone-eenheid van de NAVO. De 'dronekooi' is gemaakt door het 132 Herstelpeloton. De militairen zijn onderdeel van de 13 Lichte Brigade in Oirschot. Ze schrijven dat ze de kooi op eigen initiatief bouwden en noemen het 'een eerste prototype'. 'Aanleiding hiervoor is de toenemende dreiging van drones in moderne conflicten, waarbij onder meer de ervaringen en lessen uit de oorlog in Oekraïne zijn meegenomen. Bij de ontwikkeling stond het behoud van het voertuig centraal. Daarom is er bewust geen gebruik gemaakt van nieuwe boorgaten of permanente aanpassingen aan de Fennek. De constructie maakt gebruik van bestaande boutgaten en bevestigingspunten van het voertuig.' Kortom, er is dus niks gesloopt aan de wagen om de kooi mogelijk te maken. Hij kan zo weer in de oude staat worden gebracht. 'De Fennek is gekozen vanwege zijn wendbaarheid en rol als licht anti-tank verkenningsvoertuig. Tegelijkertijd moest de oplossing praktisch inzetbaar blijven tijdens verplaatsingen en onderhoud.' De kooi bestaat uit losse onderdelen. Het kan er dus af als de Fennek over de openbare weg moet rijden. Het ding spotten? Dat gaat niet gebeuren: hij mag zo de weg niet op. En het is inderdaad gewoon kippengaas, gewoon uit de bouwmarkt. Een ander onderdeel van de Landmacht, in Leusden, pikt de ontwikkeling nu verder op.

