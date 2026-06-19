Lamine Yamal's terugkeer belangrijk voor Spanje tegen Saoedi-Arabië op WK

Spanje hoopt op een完整ere prestatie in de tweede groepswedstrijd met Saoedi-Arabië, nu Lamine Yamal mogelijk vanaf de basis speelt na zijn invalbeurt tegen Kaapverdië. De jonge ster blijft bescheiden ondanks zijn cruciale rol vorig jaar.

De Spaanse nationale ploeg staat voor een belangrijke tweede groepswedstrijd op het WK tegen Saoedi-Arabië , naast de teleurstelling van de openingsremise tegen Kaapverdië. Topfavoriet Spanje hoopte op een convincientere start, maar moest genoegen nemen met een 0-0 gelijkspel, mede door de beperkte inzet van hun grootste ster Lamine Yamal .

De jongeling Belgrade maar niet van meet af aan volledig meedoen aan het toernooi vanwege zijn fitheidsproblemen, maar zijn invalbeurt tegen Kaapverdië bracht direct een verfrissend elan. Nu hoop de ploeg dat hij vanaf de basis kan starten tegen Saoedi-Arabië, wat een groot verschil zou kunnen maken. Yamal zelf drukt voorzichtigheid aan en zegt dat het nog te vroeg is voor een volledige wedstrijd, maar dat hij wel klaar is om te spelen zolang de trainer dat nodig heeft.

Zijn aanwezigheid wordt als cruciaal beschouwd voor de Spaanse titelambities, gezien zijn doorslaggevende rol bij het Euro 2024-overwinning volgend jaar. Desondanks blijft hij nuchter en focust hij zich op zijn eigen bijdrage, in de schaduw van zijn rolmodel Lionel Messi, die hij beschouwt als de beste speler ooit, ook al citeert hij Neymar als zijn idool. Messi toonde opnieuw zijn klasse met een hattrick tegen Algerije tijdens het toernooi





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WK Voetbal Spanje Lamine Yamal Saoedi-Arabië Lionel Messi EK 2024

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Moeder Vozinha mag naar Copa América na interventie Amerikaanse politicusHet verhaal van Vozinha, de held van Kaapverdië na het gelijkspel tegen Spanje, roept internationale aandacht op. Zijn moeder kon niet naar de VS vanwege visumkosten, maar na tussenkomst van Democratisch leider Hakeem Jeffries zijn die kosten geschrapt en worden reisarrangementen getroffen. Vozinha werd emotioneel tijdens zijn interview en huilde om zijn overleden grootouders en de afwezigheid van zijn moeder. Hij kreeg miljoenen nieuwe volgers op sociale media.

Read more »

Iñaki Peña verlaat Spanje, toekomst ligt in Centraal-Europa of TurkijeDoelman Iñaki Peña, voortdurend gelinkt aan Ajax, kiest voor een buitenlandse overstap ondanks Spaanse aanbiedingen. Zijn toekomst lijkt te liggen in Turkije of een andere Centraal-Europese competitie, terwijl Barcelona zich na zijn vertrek concentreert op het vertrek van Ter Stegen.

Read more »

De eerste ronde WK-wedstrijden zijn afgelopenDe eerste ronde groepswedstrijden op het WK voetbal in Mexico, Canada en de Verenigde Staten zijn afgelopen. Wat het meeste opviel is dat de sterspelers tot nu toe leveren, met uitzondering van Cristiano Ronaldo. Kaapverdië heeft een grote stunt geleverd tegen Spanje, er is kritiek op de VAR en de VAR heeft ook zijn rol gespeeld.

Read more »

Zwitserland overwint opnieuw tegen Bosnië, Wahi mag naar Canada en Dzeko terug in basisZwitserland toont zich sterker dan Bosnië en Herzegovina in een tweede duel, terwijl Ivoriaanse aanvaller Elye Wahi alsnog toestemming krijgt om naar Canada te reizen voor WK-wedstrijd tegen Duitsland. Edin Dzeko keert terug in de basis van Bosnië en Teun Koopmeiners geeft uitleg over blessure Quinten Timber.

Read more »