Laatste speelronde Eredivisie: Strijd om prijzen en klassering

De laatste speelronde van de Eredivisie is vandaag en er staat veel op het spel. De strijd om de derde plek, de Europese play-offs en handhaving is nog niet beslist. Verder is er nog gestreden voor de laatste plek in de play-offs voor de Conference League en de Eredivisie

Voor FC Twente, NEC en Ajax is de derde plek, en dus een ticket voor de voorronde van de Champions League, nog in het vizier. De Tukkers bezetten die positie momenteel en dus hebben zij de beste uitgangspositie. Wel moet Twente vandaag NEC en Ajax willen bij Twents puntenverlies toeslaan, maar daarvoor moeten zij wel winnen van respectievelijk Go Ahead Eagles en sc Heerenveen. De ploeg die als vierde eindigt mag de voorrondes van de Europa League in.

Voor de nummer vijf is het seizoen nog niet klaar, want die wacht nog deelname aan de play-offs om een ticket in de voorronde van de Conference League. Op dit moment staat Telstar op die belangrijke vijftiende positie met een voorsprong van twee punten op Volendam. Dat betekent dat de ploeg van trainer Rick Kruys moet winnen om over Telstar heen te gaan.

FC Volendam en Telstar maken in een onderling duel uit wie vijftiende wordt en wie zich dus handhaaft in de eredivisie.

Voor de rest van de teams is het seizoen nog niet dicht, want voor de nummer vijf is het nog niet klaar, want die wacht nog deelname aan de play-offs om een ticket in de voorronde van de Conference League. Voor de nummer negen van de eindrangschikking mag zich aanmelden in de play-offs. Verder zullen Heracles Almelo NV en NAC Breda degraderen. Zij spelen vandaag voorlopig hun laatste wedstrijd op het hoogste niveau. Dat doen ze op bezoek bij respectievelijk Sparta en AZ





