Laatste oefenduel Oranje tegen Oezbekistan in New York zonder publiek

Het Nederlands elftal speelt maandag 8 juni de laatste oefenwedstrijd voor het WK tegen Oezbekistan in New York, zonder publiek. Ondertussen zijn er diverse andere ontwikkelingen rondom het WK, waaronder de opkomst van een onverwachte Instagram-held uit Nieuw-Zeeland en de inbeslagname van nagemaakte voetbalartikelen in Canada.

Het Nederlands elftal speelt op maandag 8 juni de laatste oefenwedstrijd in aanloop naar het WK voetbal. Oranje neemt het in New York op tegen Oezbekistan , de nummer 50 van de wereldranglijst.

De wedstrijd wordt zonder publiek gespeeld. Oezbekistan bereidt zich ook voor op het WK en speelde afgelopen nacht een oefenduel tegen gastland Canada in Edmonton. Die wedstrijd stond in het teken van hevige regenval. Eldor Sjomoerodov, de topscorer aller tijden van Oezbekistan en speler van AS Roma, kreeg al na enkele minuten een enorme kans, maar stiftte de bal voorlangs.

Hij werd vorig seizoen verhuurd aan Basaksehir. Canada-doelman Maxime Crépeau hield zijn doel schoon, terwijl invaller Jonathan Osorio met een droge schuiver de 1-0 maakte. In blessuretijd schoot Michael Nelson de 2-0 binnen. Oud-Feyenoorder Cyle Larin had een basisplaats bij Canada.

Ook in het nieuws: Derrick Luckassen maakt kans om met Ghana mee te gaan naar het WK. De verdediger van Pafos FC uit Cyprus heeft zich aangesloten bij het trainingskamp van Ghana in Cardiff, waar de ploeg een oefenduel met Wales afwerkt. Luckassen is niet de enige in Nederland geboren speler in de Ghanese selectie; Paul Reverson, doelman van Jong Ajax, is ook aanwezig. Ghana maakt zijn definitieve WK-selectie dinsdag bekend.

Verder heeft de politie in Toronto kort voor het WK voor miljoenen dollars aan nagemaakte voetbalartikelen in beslag genomen. Het gaat om meer dan 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken, evenals twee nagemaakte wereldbekers. De spullen lagen in een opslagruimte in Mississauga, een stad naast Toronto. Een speciale politie-eenheid die is opgericht in aanloop naar het WK kwam de partij op het spoor na een tip.

Oranje kreeg ook te horen dat Zweden, de tegenstander in de groepsfase, met 3-1 verloor van Noorwegen. Tunesië leed eveneens een nederlaag: het verloor met 1-0 van Oostenrijk, dat lang met tien man speelde na een rode kaart voor Konrad Laimer. Marcel Sabitzer scoorde de enige goal. Het WK heeft nu al een onverwachte held: de Nieuw-Zeelandse verdediger Tim Payne.

Dankzij de Argentijnse influencer Valen Scarsini heeft de 32-jarige Payne, die eerst slechts 4.700 volgers had, ineens ruim vier miljoen volgers op Instagram. Scarsini riep hem uit tot de minst bekende WK-speler en vroeg haar volgers om hem te steunen. Er is zelfs een lied over Payne gemaakt. Hij is blij verrast en bedankte Scarsini voor de aandacht.

Ook is er nieuws over Frankrijk: verdediger William Saliba van Arsenal heeft last van een rugblessure en ondergaat een scan. Hij speelde afgelopen zaterdag nog 120 minuten in de verloren Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain. Memphis Depay liet weten dat zijn herstel langer duurde dan verwacht, zonder details te geven. Tot slot toonde Crysencio Summerville trots zijn nieuwe tatoeage van een brullende leeuw, een teken van zijn debuut in Oranje. Ook Iran heeft zijn WK-selectie gepresenteerd





WK Voetbal Oranje Oezbekistan Canada Cyle Larin Derrick Luckassen Tim Payne

