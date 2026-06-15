Laat doelpunt Amad Diallo geeft Ivoorkust zege tegen Ecuador op WK

In een spannende groepswedstrijd op het WK scoorde Amad Diallo van Manchester United in deallerlaatste minuut het enige doelpunt voor Ivoorkust tegen Ecuador. aanvankelijk leek het eren een doelpuntloos gelijkspel zou zijn, maar de Ivorische aanvaller foolde het Ecuadoriaanse verdediging en zorgde voor drie cruciale punten voor zijn team. De wedstrijd in Philadelphia bood veel kansen voor beide kanten maar tot de slotfase werd geen doelpunt gemaakt. Ecuador was op papier de favoriet, maar Ivoorkust toonde veerkracht en pakte de overwinning.

Het eerste doelpuntloze gelijkspel op het WK leek in de maak, maar een laat doelpunt van Ivoorkust heeft Ecuador de das omgedaan. Manchester United-aanvaller Amad Diallo besliste het duel in Philadelphia op de valreep: 1-0.

In de poule van Curaçao, dat met 7-1 onderuit ging tegen Duitsland, en terwijl Nederland nog bijkwam van het gelijkspel tegen Japan (2-2), begonnen Ivoorkust en Ecuador om 1.00 uur (Nederlandse tijd) aan hun onderlinge confrontatie. De Zuid-Amerikanen waren op papier de favoriet, gezien de tweede plek in de kwalificatiereeks én het feit dat er al negentien wedstrijden op rij niet werd verloren. De eerste droomkans was dan ook voor Ecuador.

Emmanuel Agbadou gleed uit en Enner Valencia kreeg de bal voor zijn voeten. De maker van de eerste goals op het WK van 2022 in Qatar pegelde de bal echter huizenhoog over. Even later was het Alan Minda die namens Ecuador zijn geluk beproefde. Hij raakte de lat.

Na een goede fase van Ivoorkust, pakten de Zuid-Amerikanen toch weer het initiatief en was het dit keer Gonzalo Plata die het aluminium teisterde. In de tweede helft veranderde het in eerste instantie aantrekkelijke duel tussen Ecuador en Ivoorkust in een intens schaakspel. De Ivorianen raakten aanvankelijk óók de lat via Eintracht Frankfurt-spits Elye Wahi, maar de dwarsligger - letterlijk en figuurlijk - zorgde niét voor het eerste doelpuntloze gelijkspel van dit WK.

Diallo maakte in de laatste minuut van de reguliere speeltijd de 1-0 en bezorgde zijn land daarmee drie punten





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