Kylian Mbappé's return to Real Madrid was met a loud flauting, as fans of the club booed him every time he touched the ball. The star striker had been absent due to a muscle injury, and his return was met a wave of criticism from fans and the media. Real Madrid's Champions League exit and loss to Barcelona in El Clásico have been blamed on Mbappé, who is seen as the main culprit for the team's struggles. Fans have also criticized his behavior on the training field, with reports of a heated argument with a coach.

Kylian Mbappé kent donderdagavond een uiterst pijnlijke rentree bij Real Madrid . De van een blessure teruggekeerde superster kreeg een hard fluitconcert te horen toen hij het veld inkwam tegen Real Oviedo en ook elke keer als hij aan de bal was begonnen de fans van Real Madrid te fluiten.

Mbappé ontbrak de afgelopen weken bij Real Madrid door een spierblessure. Donderdag zat hij tegen Oviedo weer in de selectie en na 68 minuten kwam hij in het veld voor Gonzalo García. Dat was voor de aanvaller een pijnlijk moment, want toen hij binnen de lijnen kwam volgde er een striemend fluitconcert in Bernabéu. Dat gebeurde ook elke keer als hij de bal had.

Vorige week werd al bekend dat fans van Real Madrid de sterallures van de Fransman helemaal zat zijn. Zo werd een online petitie om hem te verbannen uit de club al miljoenen keren ondertekund. Ondanks het feit dat Mbappé dit seizoen vóór het duel met Oviedo al 41 treffers wist te maken in 41 duels, wordt hij gezien als de hoofdschuldige voor de problemen bij de club.

Real Madrid is uitgeschakeld in de Champions League en moest de landstitel in Spanje aan FC Barcelona laten. Dat gebeurde afgelopen zondag uitgerekend in El Clásico, die Barcelona met 2-0 won. Mbappé zou naar verluidt niet goed door een deur kunnen met verschillende spelers binnen de selectie vanReal Madrid. De afgelopen weken was de spits geblesseerd.

Hij bleek in die periode enkele dagen te hebben vertoefd op Sicilië, iets wat de fans van Real Madrid hem ook niet in dank afnamen. Vorige week dat Mbappé op de training laatst woest is geworden op een assistent van trainer Álvaro Arbeloa. Hij zou hem hebben uitgekafferd omdat hij werd afgevlagd voor buitenspel tijdens een trainingspartij.inclusief bonussen 35 miljoen euro per jaar bij Real Madrid.

Fans van Real Madrid vinden dat hij zich voor dat bedrag niet genoeg inzet voor de club





Oud zeer doet nog steeds pijn: Casillas wil Mourinho niet bij Real Madrid zienIker Casillas is duidelijk: hij wil José Mourinho niet als trainer van Real Madrid. De Portugees wordt stevig gelinkt aan De Koninklijke , wat tegen het zere been van de oud-doelman is.

