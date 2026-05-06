Kylian Mbappé in de vuurlinie: Real Madrid-fans ontevreden over Sardinië-trip

Real Madrid-vedette Kylian Mbappé wordt bekritiseerd door fans na een trip naar Sardinië tijdens een belangrijke wedstrijd. Ondanks zijn sterke prestaties dit seizoen, is de onvrede groot. Kan hij de druk omzetten in succes tegen Barcelona?

De Franse superster van Real Madrid , Kylian Mbappé , staat momenteel in het middelpunt van een storm van kritiek van de fans van de club. De aanvoerder van het nationale elftal van Frankrijk werd vorig weekend gezien in het Italiaanse Cagliari, op het eiland Sardinië, terwijl zijn ploeg tegelijkertijd in actie was in de competitie tegen Espanyol.

Real Madrid won dat duel met 2-0, maar de fans waren niet te spreken over de afwezigheid van hun sterrenvedette. De kritiek wordt nog versterkt door het feit dat Real Madrid komend weekend de Clásico tegen FC Barcelona speelt, een van de meest belangrijke wedstrijden van het seizoen. Veel supporters vinden dat Mbappé zich te veel richt op het komende WK en te weinig op zijn club.

Een online petitie met een oproep tot het vertrek van de Franse spits werd zelfs al meer dan 10 miljoen keer ondertekend, hoewel het wel moet worden opgemerkt dat dit slechts een muisklik vergt en geen inlog of registratie nodig is. Mbappé kampt momenteel met een spierblessure die hij eind april opliep. Sinds zijn overstap van PSG naar Real Madrid twee jaar geleden, heeft de club slechts één prijs gewonnen: de Europese Super Cup in 2025.

Vanuit het kamp van Mbappé werd gereageerd op de kritiek. Een woordvoerder benadrukte dat een deel van de kritiek gebaseerd is op een overdreven interpretatie van elementen die verband houden met een herstelperiode die strikt door de club wordt beheerd. Volgens de woordvoerder weerspiegelt dit niet de realiteit van Kylians dagelijkse inzet en zijn werk voor het team. Het wordt benadrukt dat Mbappé toestemming had van de medische staf voor zijn reis naar Italië.

Het is nog onduidelijk of de vedette zondag kan spelen in de Clásico. Real Madrid kent een moeizaam seizoen en tegen Barcelona wacht zondag mogelijk een sportief doemscenario. Barça kroont zich bij een overwinning of gelijkspel op de Madrileense aartsrivaal namelijk tot kampioen van Spanje. Ondanks de kritiek maakt Mbappé cijfermatig juist een sterk seizoen door.

In zijn 28 wedstrijden in La Liga kwam hij tot 24 goals. In elf Champions League-duels maakte hij maar liefst vijftien doelpunten. De situatie rond Mbappé is een duidelijk voorbeeld van de hoge verwachtingen die aan hem worden gesteld en de druk die op hem rust. De vraag is of hij deze druk kan omzetten in succes voor Real Madrid in de cruciale wedstrijden die nog komen





Kleedkamer Real Madrid keert zich massaal tegen Kylian Mbappé na zeer opvallende actie midden in seizoenKylian Mbappé heeft recentelijk geen vrienden gemaakt in de kleedkamer van Real Madrid. Volgens verschillende Spaanse media jaagde de Fransman zijn teamgenoten in het harnas met een bijzonder getimed tripje naar Italië.

Mbappé op vakantie tijdens herstel: onvrede groeit bij Real MadridKylian Mbappé heeft met toestemming van Real Madrid een korte vakantie genomen op Sardinië, maar dit besluit leidt tot groeiende onvrede bij de club en de fans. Trainer Álvaro Arbeloa en de medische staf geven aan dat Mbappé vrij is om te doen wat hij wil, maar de Spaanse pers en supporters zijn niet tevreden. Met de titelstrijd tussen Barcelona en Real Madrid in het verschiet, staat Mbappé onder druk om zijn waarde te bewijzen.

'Mbappé zorgt voor frictie: Franse ster zet kwaad bloed bij Real Madrid-spelers'Kylian Mbappé zorgt voor wrijving bij Real Madrid. De 27-jarige sterspeler heeft zich weinig geliefd gemaakt binnen de selectie met een tripje naar Sardinië, terwijl hij herstellende is van een blessure. Het roept de vraag op hoeveel hij er aan doet om op tijd fit te zijn voor El Clásico.

Onrust bij Real Madrid: Ruzie tussen Mbappé, Rüdiger en teamgenotenEr is sprake van spanningen binnen Real Madrid na ruzies tussen Mbappé en een stafmedewerker, Rüdiger en een teamgenoot. Fans starten petitie voor vertrek Mbappé. Het seizoen is dramatisch met het mislopen van alle prijzen.

Verbaasde Gijp verdedigt bekritiseerde wereldster: 'Waar maak je je druk om?'René van der Gijp heeft het in Vandaag Inside opgenomen voor Kylian Mbappé, die felle kritiek krijgt in Spanje om een reisje naar Italië met zijn partner. Gijp vraagt zich af waar de mensen in Madrid zich druk om maken.

Kritiek op Real Madrid-ster Mbappé na tripje kort voor El ClásicoDe geblesseerde Real Madrid-vedette Kylian Mbappé wordt overladen met kritiek om een trip die hij dit weekend maakte naar Sardinië

