Kunstwerk herinnert moeder aan overleden dochter

Moeder Irina is blij met een eerbetoon aan haar overleden dochter Natacha, die in een muurschildering op een elektriciteitshuisje te zien is. De gemeente was bang dat een gedenkteken het verkeer op de rotonde zou afleiden, maar uiteindelijk slaagden de gemeente, het Alkwin Kollege en de kunstenaar in het mogelijk te maken van het kunstwerk.

Sinds kort is vanaf die rotonde een muurschildering te zien die de herinnering aan haar levend moet houden. Moeder Irina is dolblij met het eerbetoon op een elektriciteitshuisje even verderop.

'Een kind verliezen is het ergste wat je in dit leven kan overkomen, maar dit geeft me kracht om door te gaan', vertelt ze. Ze vindt het knap dat kunstenaar Sander Bosman een heel leven zo treffend in een kunstwerk heeft kunnen vatten.

'Het is gewoon perfect. ' Voor Bosman was het een bijzonder project. Het is niet zomaar 'de volgende muurschildering', maar er zit echt veel emotionele lading achter. Klasgenoten van Natacha van het Alkwin Kollege leverden inspiratie voor het ontwerp.

Irina herkent de origami kraanvogels die haar dochter graag maakte. We volgden samen twee cursussen. Ze was gek op alles uit Japan en we waren een reis aan het plannen. Verder komen bijvoorbeeld Natacha's grote hobby dansen en de kleuren die ze mooi vond in de schildering terug.

Het eerbetoon aan Natacha kwam er niet zomaar. De gemeente was namelijk bang dat een gedenkteken het verkeer op de rotonde zou afleiden. Irina is blij dat Uithoorn, het Alkwin Kollege, de kunstenaar en eigenaar van het elektriciteitshuisje Delta Fiber uiteindelijk de handen ineen hebben geslagen om het kunstwerk mogelijk te maken. Volgende week laat de gemeente ter voorbereiding van de werkzaamheden bodemonderzoek doen.

Eerder werden al kleinere aanpassingen gedaan. Verkeerswethouder Jan Hazen zei vorig jaar dat de werkzaamheden dit jaar zullen beginnen en Uithoornaars - zonder tegenslagen - vóór de zomer van 2027 over de vernieuwde rotonde kunnen fietsen





NHNieuws / 🏆 17. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kunstwerk Eerbetoon Moeder Dochter Rotonde Electriciteitshuisje Delta Fiber Uithoorn Alkwin Kollege Kunstenaar Sander Bosman Origami Kraanvogels Dansen Kleuren

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dit had Echte Gooische Moeder Bo Wilkes eigenlijk willen wordenBo Wilkes (40) geeft haar volgers een opvallend inkijkje in haar jeugd én de dromen die ze toen had. Tijdens een Q&A op Instagram krijgt de 'Echte Gooische Moeder'-ster de vraag wat ze vroeger wilde worden en welke opleiding ze uiteindelijk heeft gedaan. Dat blijkt iets heel anders te zijn dan haar huidige carrière.

Read more »

Marius Borg Høiby mag niet bij zieke moeder, gerucht dat kroonprinses Mette-Marit slechts een jaar te leven heeftMarius Borg Høiby, zoon van kroonprinses Mette-Marit, mag niet tijdelijk vrij om bij zijn zieke moeder te zijn. Een gerechtshof vond te groot risico op nieuwe misdrijven. Zijn advocaten zijn teleurgesteld en overwegen hogere beroepsinstantie. Mette-Marit, die een zuurstofconcentrator gebruikt, zou volgens媒体 slechts een jaar te leven hebben, waardoor familie zich in moeilijke situatie bevindt.

Read more »

Ilse DeLange over keuze voor kinderen: 'Geen wens gehad om moeder te worden'De zangeres Ilse DeLange heeft nooit de wens gehad om moeder te worden en vindt dat het een persoonlijke beslissing is. Zij en haar partner Bart steken hun energie in muziek als hun levenswerk en komen dit voorjaar met een tournee. They received questions about motherhood, especially around her forties, and felt the need to justify her choice, but she stands by her decision.

Read more »

Automobilist botst tegen nieuw kunstwerk op rotonde GreenparkAfgelopen weekend botste een automobilist tegen een kunstwerk op een rotonde in Aalsmeer. Het kunstwerk bestaande uit twee rode stalen kassen was net een maand geplaatst. De bestuurder vluchtte maar is later verhoord. De schade is groot, maar de verzekering zal waarschijnlijk vergoeden. Het kunstwerk verwijst naar de historische kassen in de omgeving.

Read more »