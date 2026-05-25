Kunstgras dwangsum voor Wim uit Heteren

Wim van Dijk uit Heteren moet zijn kunstgras uit de slootkant voor zijn huis verwijderen omdat het waterschap daar geen toestemming voor heeft gegeven. Hij legde het groene tapijt neer omdat hij rugklachten had en het steile talud niet meer kon onderhouden. Volgens Wim kreeg hij mondeling toestemming van het waterschap, maar nu dreigt een dwangsom.

Kunstgras leek dé oplossing voor Wim, nu hangt hem een dwangsom boven het hoofd De 77-jarige Wim van Dijk uit Heteren moet zijn kunstgras uit de slootkant voor zijn huis verwijderen.

Hij legde het groene tapijt vorig jaar neer omdat hij door rugklachten het steile talud niet meer kon onderhouden. Volgens Wim gaf Waterschap Rivierenland daar mondeling toestemming voor, maar nu dreigt een dwangsom. Hij legde in juli vorig jaar in de slootkant voor zijn huis een stuk kunstgras neer.

'Door mijn rug kon ik de plantjes op het steile talud niet meer onderhouden. Kunstgras was voor mij een uitkomst, omdat het er dan toch netjes en verzorgd uitziet.

', aldus Wim. Naar eigen zeggen belde Wim drie keer met Waterschap Rivierenland - als eigenaar van de slootkant - om te kijken of het ook daadwerkelijk mocht.

'Het was geen probleem en het werd mondeling toegestaan. Helaas weet ik niet wie ik heb gesproken.

', aldus Wim. Een handhaver van het Waterschap wil dat Wim het kunstgras verwijdert. Doet hij dat niet dan volgt er een dwangsom van 5.000 euro. Volgens het Waterschap mag een ‘begroeiing’ geen nadelige invloed hebben op de stabiliteit van het waterstaatswerk.

‘Kunstgras kan leiden tot beschadiging van een talud omdat er een natuurlijke wortelstructuur ontbreekt die juist bijdraagt aan de stevigheid van de bodem. ', aldus het Waterschap. Het Waterschap deelt die zorgen over de nadelige invloed van kunstgras op de biodiversiteit. En daarnaast wil het ook voorkomen dat na verloop van tijd microplastics naar het oppervlaktewater stromen.

In een mailwisseling tussen Wim en een aantal kunstgrasleveranciers wordt juist gesteld dat kunstgras duurzaam is. Zo hoeven er bijvoorbeeld geen bestrijdingsmiddelen te worden gebruikt om onkruid de nek om te draaien.

‘Door gebruik te maken van kunstgras voorkom je dat chemicaliën het milieu onnodig belasten. ', aldus een leverancier. Mensen om Wim heen hebben gezegd dat hij een rechtszaak moet aanspannen tegen het Waterschap om zijn kunstgras te behouden.

‘Maar dat verlies je uiteindelijk toch. Daar kun je niet tegen vechten, dus ik neem mijn verlies en geef het op. Maar ik blijf het wel heel raar vinden dat kunstgras in de slootkant op andere plekken in Nederland wel is toegestaan. Je zou verwachten dat er een eenduidig beleid is. Dus waarom mag het daar wel en hier niet?





