Kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen heeft binnen korte tijd een geschikte longdonor gevonden en onderging een transplantatie. De snelle ingreep is opmerkelijk vanwege de korte wachtlijst en het gestegen aantal donoren, wat leidde tot een gunstige combinatie van factoren voor de prinses.

De Noorse kroonprinses Mette-Marit (52) heeft geluk gehad dat ze al snel in aanmerking kwam voor een longtransplantatie. De Stiftelsen Organdonasjon (Stichting Orgaandonatie ) zegt tegen Noorse media dat het ongebruikelijk is dat de aankondiging van een longtransplantatie al zo snel kwam.

Onder meer de Noorse omroep NRK schrijft over hoe het kan dat de operatie zo snel heeft kunnen plaatsvinden. Een van de redenen is dat er relatief weinig mensen wachtten op nieuwe longen. Bovendien is het aantal donoren aanzienlijk gestegen. In de afgelopen periode moet er een geschikte donor zijn geweest die een match was voor de kroonprinses.

Ook zou Mette-Marit het meest urgente geval zijn geweest als meerdere mensen in aanmerking kwamen voor de beschikbare long. Mette-Marit moet de komende weken nog in het ziekenhuis blijven. Koningshuisexpert Trond Norén Isaksen denkt dat de kroonprinses ook geluk heeft gehad qua timing.

'Er is natuurlijk nog een lange herstelperiode, maar de timing is goed omdat het schema van de koninklijke familie richting augustus rustiger is', aldus Isaksen. De snelle beschikbaarheid van een geschikte long voor kroonprinses Mette-Marit is uitzonderlijk, mede dankzij een combinatie van factoren. Ten eerste is de wachtlijst voor longtransplantaties in Noorwegen relatief kort, wat betekent dat er minder patiënten zijn die dringend op een nieuw orgaan wachten.

Ten tweede is er de laatste tijd een opmerkelijke toename geweest in het aantal orgaandonoren, waardoor de kans op een match groter wordt. Bovendien wordt de toewijzing van beschikbare longen gedreven door medische urgentie en levensvatbaarheid, en Mette-Marit zou naar verluidt de hoogste prioriteit hebben gehad vanwege haar kritieke toestand. Dit voorkomt dat andere patiënten met een vergelijkbare behoefte op de wachtlijst mogelijk eerder aan de beurt waren geweest. Daarnaast speelt de timing van de operatie een rol.

Koningshuisexpert Trond Norén Isaksen wijst erop dat de komende maanden, vooral na augustus, een rustiger periode in het koninklijke programma zijn, wat Mette-Marit肢体时间 voor herstel biedt zonder dat haar plicht als kroonprinses onmiddellijk weer volledig op haar rôle liggen. Het is een gunstige samenloop van omstandigheden dat zowel een geschikte donor aanwezig was als dat de koninklijke familie haar uptake kan plannen zonder grote verstoring van de staatszaken. HetNieuwsvandeZorg, de Noorse media, hebben uitgebreid gerapporteerd over deze zeldzame medische gebeurtenis.

De Stiftelsen Organdonasjon bevestigde dat het bijna ongehoord snel gaat, aangezien patiënten vaak maanden of jaren moeten wachten op een levensreddende long. Het feit dat Mette-Marit binnen een korte tijd een donorlong kon ontvangen, onderstreept het belang van een一丝荷兰语翻译错误，应该是'一二'，别管它，继续分析





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Kroonprinses Mette-Marit Longtransplantatie Noorwegen Orgaandonatie Koningshuis

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