Kroonprins Haakon spreekt over gezondheid van zijn vrouw

Kroonprins Haakon van Noorwegen spreekt over de gezondheid van zijn vrouw kroonprinses Mette-Marit. Hij kan niet bevestigen of zij wordt voorbereid op een longtransplantatie.

Kroonprins Haakon van Noorwegen kan niet bevestigen of zijn vrouw kroonprinses Mette-Marit wordt voorbereid op een longtransplantatie. Hij heeft tijdens een gesprek met Noorse media op zijn laatste dag in Japan niet kunnen antwoorden op vragen of ze op een wachtlijst staat.

De kroonprinses lijdt aan de chronische longaandoening longfibrose en heeft sinds kort regelmatig zuurstofondersteuning nodig. Haakon heeft bevestigd dat zijn dochter prinses Ingrid Alexandra, die studeert in Australië, woensdagochtend thuis is gekomen om bij haar moeder te zijn. Hij heeft geen andere updates gehad. De kroonprins is eerder teruggekeerd naar zijn vrouw omdat van de situatie met Mette-Marit.

Het is onduidelijk of Haakon nog naar de Verenigde Staten gaat om het WK voetbal bij te wonen. De kroonprins komt later op terug over zijn plannen. Hij gaat de verrichtingen van het Noorse team in ieder geval volgen. Koning Harald heeft aangegeven dat hij niet naar de VS gaat voor het WK omdat hij te oud is om te reizen.

Hij vermoedde toen dat Haakon en zijn zoon prins Sverre Magnus wel zouden gaan





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