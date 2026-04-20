Kritiek op mogelijke terugkeer van José Mourinho naar Real Madrid

Wim Kieft en René van der Gijp reageren fel op de geruchten dat José Mourinho opnieuw kandidaat is voor het hoofdtrainerschap bij Real Madrid.

De geruchtenmolen in de voetbalwereld draait op volle toeren nu José Mourinho opnieuw in verband wordt gebracht met een sensationele terugkeer naar Real Madrid . Voorzitter Florentino Pérez is naar verluidt vastbesloten om een frisse wind door het Estadio Santiago Bernabéu te laten waaien en ziet in de ervaren Portugese oefenmeester de aangewezen persoon om de Spaanse grootmacht opnieuw naar grote hoogten te stuwen.

Mourinho, die momenteel onder contract staat bij het Portugese Benfica, wordt door de clubleiding in Madrid serieus overwogen als kandidaat voor de positie van hoofdtrainer. Deze berichtgeving heeft echter geleid tot felle kritiek vanuit de Nederlandse voetbalanalisten, die hun twijfels uitspreken over de haalbaarheid en de visie achter een dergelijke aanstelling. In een recente podcast lieten Wim Kieft en René van der Gijp geen spaan heel van het mogelijke plan van Real Madrid. Volgens Kieft is de tijd van Mourinho aan de absolute top definitief voorbij en is het een beslissing die hij niet kan begrijpen. Hij stelt dat de club niet moet terugvallen op oude recepten, zeker niet gezien de historie van de Portugees in Madrid. Kieft benadrukt dat Mourinho geen vernieuwer is en dat de glans die hij ooit had als tactisch meesterbrein inmiddels volledig is verdwenen. Hij ziet liever een coach als Jürgen Klopp aan het roer staan, iemand die volgens hem wel de nodige vernieuwing en energie kan brengen die een club als Real Madrid in de huidige competitieve fase van het internationale voetbal hard nodig heeft. Ook René van der Gijp deelt deze kritische noot en blikt terug op de periode waarin het volgens hem misging met de reputatie van de 63-jarige trainer. De analisten herinneren zich nog levendig de turbulente tijden waarin Mourinho zichzelf als de absolute middelpunt van de voetballerij zag, een houding die volgens hen ten koste ging van het teambelang. Ze wijzen daarbij op het legendarische FC Barcelona van die tijd, dat onder leiding van Xavi, Messi en Iniesta simpelweg onverslaanbaar was, wat Mourinho ertoe dreef om zijn toevlucht te zoeken in controversiële acties. De kritiek richt zich niet alleen op zijn verleden bij Real Madrid, maar ook op zijn recente trajecten bij clubs als Manchester United, Chelsea, Tottenham Hotspur en AS Roma, waar hij wisselend succes kende. Met een lopend contract bij Benfica tot medio 2027 blijft het de vraag of Mourinho daadwerkelijk de stap terug naar de Spaanse hoofdstad zal maken, of dat de clubleiding van Real Madrid uiteindelijk toch kiest voor een ander profiel om de toekomst van de club vorm te geven





