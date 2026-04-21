Kritiek op kabinetsplannen: Progressief Nederland pleit voor focus op OV en duurzaamheid

Terwijl de brandstofprijzen stijgen, debatteert de Tweede Kamer over kabinetsmaatregelen. Habtamu de Hoop (PRO) eist een grotere rol voor duurzame energie en betaalbaar openbaar vervoer als voorwaarde voor steun.

De aanhoudende geopolitieke instabiliteit zorgt voor een schokgolf door de wereldeconomie, met name zichtbaar in de explosief stijgende prijzen voor olie en brandstof. Ook in Nederland is de impact hiervan direct voelbaar in de portemonnees van burgers en bedrijven. Om de koopkracht enigszins te beschermen en de ergste pijn van deze energiecrisis te verzachten, presenteerde het kabinet afgelopen maandag een pakket aan noodmaatregelen. Morgen staat er in de Tweede Kamer een cruciaal debat gepland om deze voorstellen te bespreken. De grote vraag die boven de markt hangt, is of het minderheidskabinet voldoende steun kan mobiliseren bij de oppositie om deze plannen daadwerkelijk door de Kamer te loodsen.

Habtamu de Hoop, namens Progressief Nederland (PRO), benadrukt dat de huidige crisis niet los kan worden gezien van de noodzaak voor een structurele transitie. Volgens De Hoop missen de plannen van het kabinet twee essentiële peilers: een agressievere inzet op duurzame energie en een radicale verbetering van het openbaar vervoer. Hij betoogt dat de stijgende prijzen van fossiele brandstoffen een onvermijdelijke voorbode zijn van een toekomst waarin olie en gas onbetaalbaar worden. Voor PRO is de verschuiving naar groene energie niet enkel een klimaatzaak, maar een strategische noodzaak die Nederland onafhankelijker maakt van onvoorspelbare internationale markten. De transitie naar duurzaamheid biedt volgens hem bovendien enorme economische kansen voor de Nederlandse export en innovatiesector.

Daarnaast pleit Progressief Nederland voor een drastische herziening van het openbaar vervoer. De Hoop wijst erop dat de bereikbaarheid in de afgelopen vijf jaar fors is verslechterd door het verdwijnen van ruim 1500 bushaltes. Om de afhankelijkheid van de auto te verkleinen en de mobiliteit voor iedere burger betaalbaar te houden, stelt de partij het Nederland Ticket voor: een maandabonnement voor negen euro tijdens daluren. Hoewel dit voorstel een investering van ongeveer 400 miljoen euro vergt, ziet De Hoop dit als een noodzakelijke sociale ingreep. Over de houding van zijn partij tijdens het aanstaande debat blijft hij echter kritisch. Hij hekelt de werkwijze van premier Jetten, die volgens hem de coalitieplannen te vaak presenteert zonder vooraf de nodige meerderheden te zoeken. Pas als het kabinet bereid is tot echte concessies en serieuze onderhandelingen, wil Progressief Nederland praten over constructieve steun. De bal ligt daarmee nadrukkelijk bij het kabinet om te laten zien of zij bereid zijn over de ideologische grenzen heen te kijken voor een breder draagvlak.





