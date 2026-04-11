Kritiek op Bezuinigingen Bijstand: Kabinetsplan Treft Armsten en Kan Duurder Worden

Economen en de Nationale ombudsman uiten scherpe kritiek op de bezuinigingsplannen van het kabinet op de bijstand, die de allerarmsten zouden benadelen en op termijn de staatskas duurder kunnen maken.

Het kabinet staat onder vuur vanwege zijn bezuinigingsplannen op de bijstand, die aanzienlijke kritiek oproepen van economen, onderzoekers en de Nationale ombudsman. De voorgestelde maatregelen, die gericht zijn op het niet toepassen van proactieve dienstverlening voor de algemene bijstand, worden gezien als een verkeerde keuze die de allerarmsten in de samenleving benadeelt en mogelijk op de lange termijn juist duurder uitpakt voor de staatskas.

De kritiek richt zich met name op de beslissing om de proactieve dienstverlening, die is ontworpen om burgers te informeren over hun recht op uitkeringen, niet toe te passen op de algemene bijstand. Dit betekent dat een aanzienlijk aantal mensen, geschat op zo'n 210.000, mogelijk de hulp die ze nodig hebben misloopt, terwijl er een pot met geld gereserveerd voor bijstandsgerechtigden ongebruikt blijft. Het kabinet hoopt hierdoor jaarlijks 30 miljoen euro te besparen. De Wet proactieve dienstverlening, die de uitwisseling van gegevens tussen landelijke overheden en gemeenten mogelijk maakt om burgers in armoede te identificeren en te informeren over hun recht op uitkeringen, moet op 1 juli ingaan. De Tweede Kamer zal hier later deze maand over stemmen.De kritiek op het kabinetsplan is breed gedragen. Onderzoekers wijzen erop dat het niet benutten van de proactieve dienstverlening een verkeerde keuze is, omdat het de mensen treft die het meest kwetsbaar zijn en al worstelen om rond te komen. De Nationale ombudsman benadrukt dat de maatregel ingaat tegen de inspanningen om de meest kwetsbare mensen te bereiken. Economen waarschuwen dat het niet gebruiken van uitkeringen leidt tot geldstress, ziekteverzuim, productiviteitsverlies en schulden, wat uiteindelijk hogere kosten voor de overheid met zich meebrengt. Experts wijzen erop dat het niet-gebruik van uitkeringen door ingewikkelde procedures en angst voor terugvorderingen komt. Het kabinet zou volgens hen met deze maatregel het probleem van onderbenutting van uitkeringen verergeren en de mensen die het nodig hebben in de kou laten staan. De onderliggende gedachte achter de kritiek is dat de overheid door de proactieve dienstverlening in te zetten, niet alleen de armoede kan bestrijden, maar ook de maatschappelijke kosten, zoals de kosten van problematische schulden, kan verminderen.De economische en sociale gevolgen van het kabinetsplan worden als ernstig beschouwd. De kosten van problematische schulden worden geschat op minstens 8,5 miljard euro per jaar. Door de proactieve dienstverlening niet toe te passen op de algemene bijstand, neemt het kabinet de kans niet om deze kosten te verlagen. Er heerst de vrees dat het kabinet de meest kwetsbaren in de steek laat en dat het de problemen op de lange termijn vergroot in plaats van ze te verminderen. De onderzoekers en economen die zich uitspreken, zijn het erover eens dat het kabinet op de verkeerde manier bezuinigt en dat dit ten koste gaat van de mensen die het het hardst nodig hebben. Ze benadrukken dat het cruciaal is om burgers te informeren over hun recht op bijstand en andere regelingen, om te voorkomen dat mensen in armoede belanden of daar onnodig in blijven. Het kabinet lijkt echter te anticiperen op het niet-gebruik van de voorzieningen, wat door critici als onbehoorlijk wordt beschouwd en de kwetsbare burgers treft. De stemming in de Tweede Kamer over de Wet proactieve dienstverlening is daarom een cruciaal moment. De uitkomst zal bepalen of de proactieve dienstverlening ook voor de algemene bijstand zal worden ingezet, of dat het kabinet vasthoudt aan zijn bezuinigingsplan, met alle mogelijke gevolgen van dien





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

