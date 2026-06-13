Kringlopen met Francis: Tweedehands schatten in Heiloo, Huizen en Heerhugowaard

Kringloper Francis Broekhuijsen bezoekt kringloopwinkels in Heiloo, Huizen en Heerhugowaard en vindt weer heel wat tweedehands schatten. Hij wordt naar eigen zeggen hebberig van, maar heeft een mantra om niet alles mee naar huis te nemen.

In de voorlaatste aflevering van Kringlopen met Francis bezoeken we onder meer kringloopwinkels in Heiloo , Huizen en Heerhugowaard . Er worden weer heel wat tweedehands schatten gevonden.

Kringloper Francis Broekhuijsen wordt er naar eigen zeggen hebberig van, maar heeft een mantra om niet alles mee naar huis te nemen.

"Heb je het nodig of is het overbodig? " In Heiloo komt Francis in de plaatselijke kringloopwinkel ogen en oren tekort. Iets wat de eigenaar beaamt.

"Dat is voor mij al 42 jaar zo. Ik ga niet elke dag naar mijn werk, maar elke dag naar mijn winkel, waar ik plezier heb", aldus Frank Schouten. Kringloop Heiloo is volgens hem betaalbaar voor mensen met een krappe beurs.

"We hebben hier ook jonge moeders met kinderen die gescheiden zijn en het financieel moeilijk hebben. Kinderkleding en kinderboekjes kosten daarom allemaal vijftig cent.

" In Huizen staan mensen bij kringloopwinkel Kleurrijk al vroeg klaar voor tweedehands spullen. "Ik luister voor de deur een podcast en dan ben ik lekker vroeg. Ik zoek nog een leuke kaarsenstandaard en een streepjesblouse voor in de zomer", aldus een van de kringlopers. Francis helpt graag mee met het zoeken naar de streepjesblouse.

"Als ik een jaar of zestien was, zou ik hem aantrekken", is de reactie op zijn eerste poging. Onze presentator geeft niet op.

"En je moet hem nog even strijken", krijgt hij als commentaar. Uiteindelijk slaagt de zoektocht. Stralend zegt ze: "Nou, jij mag de volgende keer weer meezoeken! ",





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