Kraomschudd'n bij de Holtinger schaapskudde: Lammetjes geboren en de lente viert hoogtij

De Holtinger schaapskudde verwelkomt weer een grote groep lammetjes, wat traditioneel gevierd wordt met kraomschudd'n. Ondanks uitdagingen zoals de wolf en het blauwtongvirus, is er hoop op een gezond jaar voor de schapen.

Met Pasen in het verschiet staat de natuur in volle bloei, worden de dagen langer en verwelkomen we de geboorte van talloze jonge dieren. Zo ook bij de Holtinger schaapskudde, waar de lammetjes weer het levenslicht hebben gezien. Dit is traditioneel de periode van kraomschudd'n , een feestelijke gelegenheid om het nieuwe leven te vieren.

De vrolijke klanken van Slaap, kindje, slaap, gespeeld op de accordeon, begeleiden de stroom van ouders en kinderen die langs de hekken van de schaapskooi van het Holtingerveld flaneren. Veel kinderen dragen een zakje brokken met zich mee, klaar om de schapen en hun pasgeboren lammetjes te verwennen met een smakelijke traktatie. \Bij de kudde op het Holtingerveld is de afgelopen periode een indrukwekkend aantal van bijna driehonderd lammetjes geboren. Schaapherder Jelle Kootstra deelt met enthousiasme dat het exacte aantal op 278 staat. Hoewel dit aantal iets lager is dan vorig jaar, wat te wijten is aan het feit dat de fokkers minder schapen hebben laten paren, benadrukt Kootstra dat het nog steeds een aanzienlijk aantal betreft. Het kraomschudd'n trekt een breed publiek, variërend van nieuwsgierige toeristen tot trotse omwonenden. Ook Hans Roest, die zelf ruim twintig jaar Drentse heideschapen heeft gehouden, was aanwezig om de sfeer te proeven. Hij deelt dat hij gestopt is met het houden van schapen vanwege de aanwezigheid van de wolf, maar dat hij zichtbaar opleeft van het zien van al dat jonge grut. De zon scheen gul, met temperaturen die ruim boven de dertien graden uitstegen, een ware tegenstelling met vorig jaar. Kootstra herinnert zich dat het toen koud en regenachtig was, waardoor de bezoekersaantallen beduidend lager waren. Dit jaar verwacht hij een aanzienlijk groter aantal bezoekers, mogelijk oplopend tot enkele duizenden.\Naast de vreugde van de lammetjes, zijn er ook zorgen. De afgelopen jaren heeft de schaapskudde verschillende uitdagingen gekend, waaronder de aanwezigheid van de wolf en het blauwtongvirus. Kootstra herinnert zich de periode van twee jaar geleden, toen meer dan honderd schapen stierven door blauwtong. 'We hopen dat dit jaar alles goed gaat en de schapen gezond blijven', spreekt hij zijn wens uit. De komende twee weken staan in het teken van de voorbereidingen, want dan gaan de lammetjes voor het eerst mee met de schaapskudde de heide op. Een prachtige tijd, vol verwachting en hoop. En voor wie zelf een nieuwstip, extra informatie of een foutje heeft opgemerkt: de redactie is bereikbaar via WhatsApp of e-mail





