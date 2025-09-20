Kramer reageert op harde kritiek Hugo Borst: 'Ik lig er niet wakker van'

Michiel Kramer, spits van RKC Waalwijk, reageert op een column van Hugo Borst uit september 2024. Borst was destijds kritisch over Kramers gedrag op het veld, maar Kramer reageert laconiek. Borst benadrukt ondertussen ook Kramers clubtrouw en bewonderde zijn prachtige tanden. Leidelmeijer confronteerde de voetballer met de kritiek in een interview.

Michiel Kramer , de spits van RKC Waalwijk, werd geconfronteerd met een kritische column van Hugo Borst in het Algemeen Dagblad van september 2024. De column, die destijds verscheen na een incident in een wedstrijd tegen AZ, waarin Kramer door het lint ging, kwam ter sprake in een recent interview. Borst adviseerde Kramer destijds om te stoppen met voetballen, een advies dat gebaseerd was op Kramers gedrag tijdens de wedstrijd.

Kramer, die op dat moment 35 jaar oud was, kreeg zowel een gele als een rode kaart vanwege overtredingen, waaronder een elleboogstoot en een klap in het gezicht van tegenstanders. De presentatrice Aletha Leidelmeijer raakte de column aan in een interview, waarbij ze Borst vroeg naar zijn mening over Kramer. Kramer reageerde direct met een lach, kennelijk wetende waar de presentatie naartoe ging, waarna Leidelmeijer een deel van de column voorlas. Borst legde uit dat hij Kramers situatie wellicht kon begrijpen, omdat hij zelf op een lager niveau voetbalde en ook soms last had van kortsluiting op het veld. Hij betreurde dit achteraf, maar erkende ook dat het soms onbeheersbaar was. Borst merkte op dat Kramer een goede spits was, maar dat zijn slechte momenten, zoals de overtredingen, in zijn carrière bekritiseerd werden. Kramer gaf aan dat hij kritiek en columns als deze niet erg vond en dat het erbij hoorde. Hij benadrukte dat hij er niet wakker van lag, maar dat het voor zijn familie wellicht lastiger was om te lezen. Hij benoemde ook dat het voetbalveld voor hem een uitlaatklep was en dat ook de slechte dingen soms naar voren kwamen. \Borst complimenteerde Kramer vervolgens, waarbij hij hem omschreef als een kleurrijk figuur met ijver en clubtrouw. Borst prees Kramers loyaliteit aan zijn clubs en bewonderde zijn prachtige tanden. De column van Borst bekritiseerde Kramers gedrag op het veld, maar erkende tegelijkertijd zijn kwaliteiten als voetballer en de positieve aspecten van zijn persoonlijkheid. De column kwam op een belangrijk moment in Kramers carrière en benadrukte de constante worsteling tussen zijn talent en zijn neiging tot excessen. De reactie van Kramer op de column getuigde van een zekere volwassenheid en het vermogen om met kritiek om te gaan. Zijn eerlijke uitspraken over zijn persoonlijke leven gaven een inkijk in de factoren die mogelijk een rol speelden bij zijn gedrag op het voetbalveld. Borst's column was niet alleen een kritische beschouwing van Kramers gedrag, maar ook een erkenning van zijn menselijkheid en de uitdagingen die hij als voetballer doormaakte. De positieve opmerkingen van Borst over Kramers clubtrouw en de waardering voor zijn tanden creëerden een contrast met de eerdere kritiek en lieten zien dat Borst ook de positieve aspecten van Kramer waardeerde. Het interview met Kramer en Borst zorgde voor een reflectie op Kramers carrière, waarbij de nadruk lag op de impact van zijn gedrag op het veld en de manier waarop hij ermee omging. \Het voorval benadrukt de druk die professionele voetballers ervaren en de impact die kritiek, zowel in de media als in de privéomgeving, kan hebben. De reactie van Kramer laat zien dat hij in staat is om met negatieve publiciteit om te gaan en een positieve houding te behouden. De column van Hugo Borst belicht de complexiteit van Kramers karakter en de uitdagingen die komen kijken bij een carrière in de voetbalsport. De combinatie van kritiek en waardering in Borsts column is een weerspiegeling van de ambivalentie die vaak bestaat rondom spelers die bekend staan om hun talent, maar ook om hun overtredingen. Het interview biedt een interessante blik op de relatie tussen een speler en een columnist, en laat zien hoe de media een rol kan spelen in het vormgeven van het publieke imago van een voetballer. Het is een herinnering aan de menselijkheid van de sporters en de complexiteit van hun persoonlijke en professionele levens. De context van de column, en het interview dat daarop volgde, laat zien dat er meer aan de hand is dan alleen de overtredingen. Het is een verhaal over passie, loyaliteit, menselijke fouten en de uitdagingen van het leven in de spotlights. De column van Borst diende als een spiegel voor Kramer, die de mogelijkheid kreeg om te reflecteren op zijn gedrag en de impact ervan op zijn carrière. De reactie van Kramer, in combinatie met de kritische maar tegelijkertijd positieve column, illustreert het vermogen van een speler om te groeien en te leren van zijn ervaringen. Het geeft een dieper inzicht in de nuances van de voetbalsport en de menselijke factor die erin een belangrijke rol speelt





Michiel Kramer Hugo Borst RKC Waalwijk

