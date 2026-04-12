Kramer begrijpt rode kaart Sandler niet: 'Waarom wel rood voor Tomiyasu?'

Michiel Kramer snapt niet dat Philippe Sandler geen rode kaart kreeg in de wedstrijd tegen Feyenoord na zijn overtreding op Ayase Ueda . De spits van RKC Waalwijk trekt een vergelijking met Takehiro Tomiyasu van Ajax , die wel rood kreeg na een vergelijkbare overtreding op Heracles-aanvaller Lequincio Zeefuik. 'Zegt de regel dat dit geen rode kaart is? Normaal gesproken is dit een doorgebroken speler en een rode kaart ', begint Kramer, die de situatie vergelijkt met een moment eerder dit weekend. 'Ik zat naar Heracles- Ajax te kijken en daar kreeg die Japanse jongen (Tomiyasu, red.) een rode kaart . Eigenlijk gebeurde er een beetje hetzelfde als dit. Waarom kreeg hij dan wel rood? Zeefuik ging ook een beetje schuin richting het doel.'

Kramer vervolgt: 'Het gaat me er meer om dat de scheidsrechters onderling van elkaar afwijken', waarna presentator Sjoerd van Ramshorst opmerkt dat de beoordeling van de situatie afhankelijk is van de afstand tot het doel, de richting van het spel en de controle over de bal. 'Maar die had Zeefuik ook niet', zegt Kramer, verwijzend naar de Heracles-spits die naar de grond ging door de actie van Tomiyasu. 'Als dit op Ueda een overtreding is, vind ik het een rode kaart.'

De frustratie bij Kramer is begrijpelijk. De inconsistentie in beslissingen van scheidsrechters is een veelbesproken onderwerp in de voetbalwereld. Spelers, coaches en fans ergeren zich vaak aan het gebrek aan eenduidigheid in de toepassing van de regels. Dit kan leiden tot onbegrip en onvrede, zoals duidelijk wordt uit de reactie van Kramer. De situatie roept vragen op over de interpretatie van de regels en de consistentie van de arbitrage.

De vergelijking met de actie van Tomiyasu maakt het punt van Kramer extra duidelijk. Beide situaties lijken sterk op elkaar, met een aanvallende speler die door een verdediger wordt gestuit in een positie waar hij mogelijk een scoringskans zou kunnen creëren. De rode kaart voor Tomiyasu impliceert dat de overtreding als een ernstige overtreding werd beschouwd, waarbij de doorgebroken speler werd belemmerd. De afwezigheid van een rode kaart voor Sandler suggereert dat de scheidsrechter de overtreding als minder ernstig beschouwde. Dit verschil in interpretatie is wat Kramer verbaast en frustreert. Het benadrukt de subjectiviteit die inherent is aan de beoordeling van overtredingen in het voetbal. De discussie rondom dit soort situaties draagt bij aan de voortdurende behoefte aan heldere regels en consistente toepassing door scheidsrechters. De rol van VAR is in dit kader cruciaal om de eerlijkheid van het spel te waarborgen, maar ook VAR kan niet altijd een eenduidig antwoord geven. Uiteindelijk blijft de interpretatie van de scheidsrechter vaak doorslaggevend, wat soms tot onbegrip leidt.

Het is belangrijk om te onderstrepen dat dit niet alleen over de overtreding zelf gaat, maar over de consequenties die de overtreding heeft. Een rode kaart kan een wedstrijd bepalen, en daarom is het cruciaal dat de scheidsrechter de juiste beslissing neemt. De discussie over de rode kaart voor Sandler en de vergelijking met Tomiyasu illustreert de complexiteit van het voetbal en de uitdagingen waar scheidsrechters mee te maken hebben. De emoties van de spelers en de fans zijn begrijpelijk, zeker als er het gevoel is dat de regels niet consistent worden toegepast. Het is aan de voetbalbonden om te blijven werken aan duidelijke regels en aan de opleiding en begeleiding van scheidsrechters, om zo de eerlijkheid van het spel te waarborgen. De arbitrage is een continu proces, waarbij de dialoog tussen spelers, coaches, scheidsrechters en fans essentieel is voor de ontwikkeling van het spel.





Dit is waarom je vaak wordt aangehouden als je betrokken bent bij een ernstig ongelukNa een ernstig ongeluk buigen de politie en het Openbaar Ministerie zich over de vraag of er iets strafbaars is gebeurd.

Vertrouwenscrisis in Nederland: Waarom burgers afhaken en wat er moet gebeurenEen analyse van het groeiende wantrouwen in de Nederlandse overheid, met aandacht voor de oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen. Politicoloog Catherine de Vries duidt de problematiek in de podcast 'Op z'n Kop' en legt de vinger op de zere plek: het afbrokkelende vertrouwen tussen burger en overheid.

Gözübüyük verklaart uitblijven rode kaart Sandler: 'Keeper was dichtbij'Serdar Gözübüyük heeft nog tijdens de topper tussen NEC en Feyenoord uit de doeken gedaan waarom Philippe Sandler wegkwam met geel na zijn overtreding op Ayase Ueda aan het begin van de tweede helft. Tjaronn Chery onthulde de woorden van de arbiter voor de camera van ESPN.

'Sandler had rood moeten krijgen, dramatisch', foetert Van Persie na 1-1 in NijmegenDe Feyenoord-trainer is met name niet te spreken over het optreden van de arbitrage in De Goffert tijdens het uitduel met NEC (1-1).

Driessen: Beslissing Gözübüyük over Sandler was de juisteValentijn Driessen prijst de beslissing van scheidsrechter Serdar Gözübüyük om geen rode kaart te geven aan Philippe Sandler. Driessen begrijpt de frustratie van Van Persie, maar is het eens met de arbiter. Hij legt uit waarom de beslissing volgens hem correct was.

