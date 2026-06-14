Kraantje Pappie geeft grootste concert ooit in Groningen: droom wordt werkelijkheid

Zanger Kraantje Pappie trad zaterdagavond op in het Stadspark in Groningen voor zijn grootste publiek ooit. Het concert bracht generaties samen, met bezoekers die zijn muziek meezongen en nostalgische herinneringen deelden. Het optreden werd zonder cenna omringd door verrassingsgasten zoals Thomas Acda, Bizzey en Guus Meeuwis, wat het voor velen een onvergetelijke ervaring maakte.

Zaterdagavond gaf de Groninger zanger Kraantje Pappie zijn grootste concert ooit in het Stadspark . Voor hem was het een droom die uitkwam, na eerdere uitgeverde optredens in de Oosterpoort.

Het concert trok een breed publiek, van een 9-jarig meisje dat alles meezingde tot veertigers die hem nog uit hun jeugd kenden. Bezoekers空chten over jeugdsentiment, nostalgie en het feestelijke sfeer. Als verrassing verschenen bekende artiesten als Thomas Acda, Bizzey en Guus Meeuwis op het podium, wat voor sommigen een extra hoogtepunt was. Het optreden werd door velen als onvergetelijk ervaren, zowel voor de fans uit Groningen als voor wie er vanuit andere provincies naartoe was gekomen





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Kraantje Pappie Concert Groningen Stadspark Jeugdsentiment Nostalgie Optreden Verrassingsgasten

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