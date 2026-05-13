Kou en onweer tijdens Hemelvaart gevolgd door zomerse temperaturen

Het Hemelvaartweekend start onstuimig met kou en onweer, maar vanaf zondag draait de wind en keert de zon terug met temperaturen boven de twintig graden.

Hemelvaart is voor velen een moment om te genieten van het voorjaar, maar dit jaar lijkt de natuur andere plannen te hebben. Wie hoopte op een stralend zonnige vakantiedag om buiten te recreëren, zal helaas teleurgesteld worden.

Volgens de laatste weersverwachtingen staat er een uiterst wisselvallig weekend voor de deur. We kunnen rekenen op een combinatie van onvoorspelbare buien, lokale onweersactiviteit en temperaturen die aanzienlijk lager liggen dan wat we in deze periode gewoonlijk gewend zijn. Berend van Straaten, weerman bij Weerplaza, is vrij duidelijk over de situatie. Hij geeft aan dat het simpelweg niet best is.

De onrust in de atmosfeer begint al vroeg, namelijk op woensdagavond. Gedurende die avond zullen er door de hele provincie Brabant buien trekken. Het gaat hierbij niet om lichte motregen, maar om potentieel pittige exemplaren. Er is een reële kans op onweer en zelfs hagelstenen, wat voor overlast kan zorgen voor mensen die nog buiten zijn of hun tuin aan het klaarmaken zijn voor het weekend.

Op de dag van Hemelvaart zelf blijft het onstuimige karakter behouden. Hoewel er zeker momenten zullen zijn waarop de zon door de wolken breekt en er droge periodes vallen, overheersen de buien. De temperatuur zal naar verwachting slechts oplopen tot ongeveer elf of twaalf graden Celsius. Wanneer we dit vergelijken met het seizoensgemiddelde van achttien graden, wordt pijnlijk duidelijk hoe afwijkend dit weer is.

Het is dus raadzaam om een warme jas en een paraplu bij de hand te houden tijdens de feestdag. De kou wordt in het weekend nog intenser. Vrijdagnacht staat er een flinke dip in het kwik te wachten. Door een combinatie van een heldere hemel en zeer weinig wind kan de temperatuur dalen tot wel twee graden Celsius.

De oorzaak hiervan is een noordwestelijke luchtstroom die koude lucht rechtstreeks vanuit het poolgebied naar onze regio transporteert. Dit type weersysteem zorgt ervoor dat het aanvoelt alsof we plotseling terug zijn in het vroege voorjaar of zelfs de late winter, wat voor veel mensen een schok kan zijn na de eerste tekenen van lente. Gelukkig is er licht aan het einde van de tunnel voor iedereen die een hekel heeft aan de kou.

Vanaf zondag vindt er een significante verschuiving plaats in de weersituatie. De wind, die tot dan toe vanuit het noordwesten waaide, draait langzaam naar het zuiden. Dit is een cruciaal moment in de weersverwachting, omdat zuidelijke winden doorgaans veel warmere lucht uit Centraal- en Zuid-Europa meebrengen. Voor de komende week ziet de vooruitzicht er dan ook veel rooskleuriger uit.

De temperatuur zal gestaag stijgen, waarbij we volgende week waarschijnlijk de grens van twintig graden Celsius zullen passeren. We spreken dan van zomerse waarden, wat een welkome afwisseling is na het koude Hemelvaartweekend. Bovendien wordt er voorspeld dat de zon in de loop van de week volop aanwezig zal zijn, wat zorgt voor een heerlijk lentegevoel. Het contrast tussen het koude, onstuimige weekend en de zonnige week die daarop volgt, laat zien hoe grillig het weer in mei kan zijn.

Terwijl we nu nog moeten vechten tegen de poollucht en onweersbuien, kunnen we volgende week wellicht alvast genieten van de eerste echte zomerse dagen. Het is dus een kwestie van even volhouden en de juiste kleding kiezen voor de verschillende weersomstandigheden





