Koperdieven stelen tien regenpijpen van Stefanuskerk in Beilen

Onbekenden hebben tien koperen regenpijpen van de Stefanuskerk in Beilen gestolen. De diefstal werd ontdekt toen de koster met een klokkenmaker aan het repareren was. De kerk verwacht nieuwe kunststof regenpijpen te installeren om toekomstige diefstallen te voorkomen.

De Stefanuskerk in Beilen is tien koperen regenpijpen lichter. Koperdieven sloegen toe en hebben er maar twee laten zitten.

"Ze zijn waarschijnlijk gestoord in hun werk", zegt koster Bas Ploeg van de kerk. "De beugels waren al losgemaakt. " De diefstal werd dinsdagochtend opgemerkt door Ploeg toen hij met de klokkenmaker voor de voordeur stond. "We kwamen er om de torenklok te repareren", legt hij uit.

Al snel had hij door dat er iets niet pluis was. Ze ontdekten dat er 10 koperen regenpijpen van de kerk misten. De diefstal heeft vermoedelijk zondag- of maandagnacht plaatsgevonden, denkt de koster. Want in het weekend waren er nog concerten in de kerk en is het niemand opgevallen dat er regenpijpen weg waren.

Het onderste deel van de pijpen is meegenomen. De koster legt uit dat er een hoekaansluiting sit waar ze waarschijnlijk zijn afgetrokken.

"We zijn natuurlijk geschrokken, en een beetje boos. Wie doet nou zoiets?

", vraagt Ploeg zich hardop af. Ze waren zich er bij de kerk wel van bewust dat er koperdieven actief zijn in het noorden. Lang geleden waren ze ook al eens de dupe.

"Eens in de zoveel tijd ben je aan de beurt. " De ontbrekende regenpijpen worden vervangen door een kunststof variant in dezelfde kleur als het echte koper. De hoop is dat de Stefanuskerk in Beilen daarmee behoed wordt voor toekomstige koperdiefstallen





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Koperdiefstal Stefanuskerk Beilen Regenpijpen Drenthe

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