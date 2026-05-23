Koninklijke Veldeke Limburg: 100-jarig bestaan met Koninklijke onderscheiding

Het bestuur van Veldeke Limburg is verrast met de Koninklijke onderscheiding uitgereikt door gouverneur Emile Roemer. De dialectvereniging is hiermee erkend en erkenning van de Limburgse identiteit. Gouverneur Roemer reikte de oorkonde uit in het dialect en sprak over de ontwikkeling van het dialect in Limburg en de inzet van de dialectvereniging voor de Limburgse identiteit.

Een grote verrassing voor het bestuur van Veldeke Limburg . Tijdens de viering van het 100-jarig bestaan werd het predicaat 'Koninklijk' uitgereikt door gouverneur Emile Roemer.

Ontzettend trots Reg van Loo, voorzitter van Veldeke Limburg, is verrast.

'We zijn ontzettend trots. Vanaf nu is het Koninklijke Veldeke Maastricht, Koninklijke Veldeke Venlo, enzovoort.

' Het is behalve een grote eer voor Van Loo ook erkenning van de dialectvereniging. 'Het is mooi dat het Koninklijk Huis oog heeft voor ons en voor de ontwikkeling van het dialect in Limburg. Dit geeft wel echt aan dat we erbij horen.

'Gouverneur Roemer reikte de oorkonde uit in het dialect. 'Miene baas, de Keuning haet beslaote dat geer uch van noe aaf aan Keuninklijke Veldeke maagt neume. ' Applaus klinkt uit de zaal. Zelf is hij best trots op zijn voortgang.

'Ik heb geweldige juffen die mij Limburgse lessen geven. ' Hij heeft veel respect voor de dialectvereniging. 'Ze hebben zich honderd jaar lang ingezet om de eigen, Limburgse identiteit te behouden. Ze hebben ervoor gezorgd dat het bewaard blijft.

Het mooie is dat al die verschillende dialecten ervoor zorgen dat wij ons allemaal Limburgers voelen, dat maakt wie wij zijn.

'Tijdens het symposium kwamen er verschillende sprekers aan het woord. Zo werd er dieper ingegaan op de lange en korte klanken van de verschillende dialecten. Of zoals voormalig gouverneur Theo Bovens het met zelfspot verwoordde: 'De eerste navigatie in het dialect is niet meer ver weg, al adviseer ik u om níet de Maastrichtse versie aan te schaffen.

Onze taal is zo langzaam dat je de rotonde al drie keer bent rondgereden, voordat de stem is uitgesproken en dan blijkt dat je de eerste afslag rechts had moeten nemen. ' Bovens had de lachers in de zaal op zijn hand





