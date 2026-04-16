Koninklijk Paar en Premier Bij Nationale Herdenking en Bevrijdingsvieringen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima nemen deel aan de Nationale Herdenking op de Dam en de viering van Bevrijdingsdag. Premier Rob Jetten zal eveneens aanwezig zijn bij diverse herdenkings- en festiviteiten.

Op maandagavond 4 mei zullen koning Willem-Alexander en koningin Máxima zoals gebruikelijk de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam bijwonen. Deze deelname is reeds bevestigd door de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) op donderdag. Eveneens zal minister-president Rob Jetten aanwezig zijn bij dit jaarlijkse en betekenisvolle evenement. Eerder op de dag zullen het koninklijk paar en de minister-president de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk bijwonen.

Tijdens deze bijeenkomst zal hoofdredacteur van AT5, Judith Zilversmit, de traditionele 4 mei-voordracht verzorgen. Na deze plechtige gelegenheid zal het koninklijk paar een kranslegging uitvoeren bij het Nationaal Monument op de Dam, een gebaar van respect en herdenking voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De ministerraad zal vertegenwoordigd worden door de minister-president zelf en minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport, die namens het kabinet eveneens een krans zullen leggen. De Nationale Herdenking op de Dam, die steeds een diepgaande impact heeft op de Nederlandse samenleving, zal dit jaar ook een toespraak bevatten van Lalla Weiss. Zij zal namens de Roma- en Sintigemeenschap spreken, nadat de traditionele twee minuten stilte in acht zijn genomen. Deze stilte is een moment van nationale bezinning en eerbetoon. De nacht van 4 op 5 mei markeert het begin van de viering van vrijheid met het ontsteken van het Bevrijdingsvuur in Wageningen. Dit symbolische vuur zal worden ontstoken door de burgemeester van Wageningen, waarmee de start van de Bevrijdingsdag wordt ingeluid. De officiële start van de Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei vindt jaarlijks plaats in een andere provincie, wat de nationale verbondenheid benadrukt en de vieringen over het hele land verspreidt. Voor het jaar 2026 is de gemeente Utrecht aangewezen als gastheer van dit belangrijke evenement, een eer die de stad met trots zal dragen. Minister-president Rob Jetten zal eveneens aanwezig zijn bij de aanvang van de Nationale Viering van de Bevrijding, die dit jaar zal plaatsvinden in de historische Domkerk. De minister-president zal daar acte de présence geven en daarmee het belang van de bevrijdingsvieringen onderstrepen. Later op de middag zal hij, in het kader van het Bevrijdingsfestival Utrecht, samen met de getalenteerde schrijver en televisiemaker Splinter Chabot een vuur ontsteken. Dit symbolische ontsteken van het vuur markeert de officiële opening van de veertien Bevrijdingsfestivals die door het hele land georganiseerd zullen worden. Deze festivals vormen een centraal onderdeel van de viering van vrijheid en brengen mensen van alle leeftijden en achtergronden samen om de verworven vrijheid te vieren. Splinter Chabot zal eveneens de 5 mei-lezing verzorgen, een toespraak die ongetwijfeld zal inspireren en aanzetten tot nadenken over de betekenis van vrijheid in de huidige tijd. De minister-president zal deze lezing eveneens bijwonen, wat zijn betrokkenheid bij de inhoudelijke aspecten van Bevrijdingsdag onderstreept. De dag wordt vervolgens afgesloten met een grootschalig evenement dat de nationale eenheid en vreugde symboliseert. De afsluiting van de Nationale Viering van de Bevrijding op maandagavond zal plaatsvinden met het jaarlijkse 5 meiconcert. Dit concert is een geliefd onderdeel van de vieringen en trekt jaarlijks veel publiek. Traditiegetrouw wordt dit concert gehouden op en rond de Amstel, nabij het Koninklijk Theater Carré, een locatie die zorgt voor een sfeervolle en waardige ambiance. Zowel het koningspaar als minister-president Rob Jetten zullen dit concert bijwonen, waarmee ze hun aanwezigheid tonen bij dit feestelijke einde van de herdenkings- en vieringsdagen. Het 5 meiconcert belooft weer een avond vol muziek en nationale trots te worden, waarbij de verworven vrijheden centraal staan en de hoop op een vredevolle toekomst wordt uitgesproken. De aanwezigheid van het koningspaar en de premier bij dit concert benadrukt de nationale belangrijkheid van 5 mei en de viering van de democratische waarden die Nederland zo koestert. De combinatie van herdenking op 4 mei en de viering van vrijheid op 5 mei vormt een essentieel onderdeel van de Nederlandse identiteit en een belangrijk moment om stil te staan bij het verleden en dankbaar te zijn voor de toekomst die we hebben opgebouwd. Deze dagen herinneren ons aan de offers die zijn gebracht en de noodzaak om waakzaam te blijven voor de vrijheid die we vandaag de dag genieten





