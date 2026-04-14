Koninklijk Diner in Witte Huis: Willem-Alexander, Máxima en Jetten ontmoeten Trump

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben samen met premier Jetten een besloten diner gehad met de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis. Het bezoek, volgend op een eerdere overnachting van Trump in Nederland, vindt plaats te midden van geopolitieke spanningen en roept vragen op over diplomatieke strategieën en bilaterale betrekkingen.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima , vergezeld door premier Jetten , hebben een discreet diner gehad in het Witte Huis met de Amerikaanse president Trump . Het koningspaar zou tevens overnachten, een bijzonder gebaar dat volgt op de overnachting van Trump in paleis Huis ten Bosch tijdens de NAVO-top vorig jaar. Dit bezoek markeert een moment van diplomatieke toenadering, temidden van complexe geopolitieke verwikkelingen en groeiende internationale spanningen. Voorafgaand aan het diner sprak de koning tijdens een netwerkreceptie in de Chamber of Commerce, waar hij het cruciale belang van partnerschappen benadrukte. Hij prees Nederland als een 'sterke en betrouwbare partner', essentieel in een 'onvoorspelbare wereld waarin macht en invloed fel worden bevochten'. De woorden van de koning resoneren in een tijd waarin de mondiale orde op de proef wordt gesteld, en strategische allianties een steeds prominentere rol spelen. De koning belichtte ook de rol van de NAVO, een onderwerp dat de afgelopen tijd de nodige kritiek heeft gekregen, met name vanuit de Verenigde Staten . Trump heeft zelfs gedreigd met een vertrek uit de NAVO, waarbij hij stelde dat bondgenoten hem onvoldoende steun zouden bieden in conflicten, zoals de Iran-oorlog. In zijn toespraak herinnerde Willem-Alexander aan de essentiële functie van de NAVO: 'Als NAVO-bondgenoten beschermen we onze vrije samenlevingen tegen gewetenloze agressors als Rusland. Al meer dan 75 jaar.' Hij beklemtoonde de gedeelde waarden van democratische landen, zoals vrijheid, en het belang van wederzijdse verantwoordelijkheid en respect, zelfs bij meningsverschillen.

Het koninklijk paar werd bij aankomst in de Verenigde Staten hartelijk ontvangen door gouverneur Josh Shapiro en zijn vrouw, op de historische plek waar de Amerikaanse grondwet werd geformuleerd. Dit bezoek vormt de start van een driedaagse werkbezoek aan Amerika. De koning en koningin arriveerden in Philadelphia, Pennsylvania, waar zij door gouverneur Shapiro, een Democraat, werden verwelkomd. In Independence Hall, de historische locatie waar de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring werd aangenomen, sprak Willem-Alexander over de diepe historische banden tussen Nederland en de Verenigde Staten, ter ere van de 250ste verjaardag van de VS op 4 juli. Deze bijeenkomst benadrukt de langdurige vriendschap en samenwerking tussen beide landen. Het bezoek valt op een moment van grote spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Trump, wiens diplomatieke communicatie soms als controversieel wordt beschouwd, heeft zelfs gedreigd Iran als 'beschaving te vernietigen', wat zowel nationaal als internationaal tot kritiek leidde. Het kabinet beschouwde de timing van het bezoek initieel als 'ongemakkelijk', maar zag het ook als een cruciale gelegenheid om in gesprek te gaan met de Amerikaanse president.

Premier Jetten heeft aangegeven tijdens het diner onderwerpen als de oorlog met Iran, de situatie in Oekraïne en de mogelijke exportbeperkingen voor chipfabrikant ASML, voorgesteld door het Amerikaanse Congres, te willen aankaarten. De reis van het koninklijk paar en de premier zet zich voort naar Florida, waar ministers Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zich bij het gezelschap zullen voegen. Dit uitbreiden van de delegatie onderstreept het brede scala aan onderwerpen die besproken zullen worden, variërend van geopolitieke kwesties tot economische samenwerking. Het doel is om de bilaterale betrekkingen te verdiepen en de belangen van Nederland te waarborgen in een snel veranderende wereld. De focus ligt op het verstevigen van de bestaande banden en het verkennen van nieuwe mogelijkheden voor samenwerking in verschillende sectoren. Het bezoek dient als een belangrijke diplomatieke missie om de relatie tussen Nederland en de Verenigde Staten verder te versterken en om een constructieve dialoog te stimuleren over belangrijke internationale vraagstukken





