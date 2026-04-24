Koningsdag Utrecht: Zorgen over invulling voor jongeren onder de 18

De Utrechtse binnenstad bereidt zich voor op Koningsnacht en Koningsdag, maar er is bezorgdheid over de mogelijkheden voor jongeren onder de 18 jaar, aangezien er geen specifieke evenementen voor hen worden georganiseerd. Organisatoren nemen maatregelen om alcoholgebruik door minderjarigen te voorkomen, terwijl jongerenwerkers pleiten voor meer aandacht voor de behoeften van deze leeftijdsgroep.

De Utrecht se binnenstad staat traditioneel op Koningsnacht en Koningsdag in het teken van een groots feest, gekenmerkt door een feestende menigte en een zee van oranje.

Echter, dit jaar rijst de vraag waar de jongeren onder de 18 jaar terecht kunnen, aangezien er geen specifieke evenementen voor deze leeftijdsgroep worden georganiseerd. De meeste grootschalige feesten in de stad hanteren een leeftijdsgrens van 18 jaar, wat leidt tot zorgen over de mogelijkheden voor een veilige en leuke Koningsdagviering voor de jongere generatie.

Joey Klomp, de organisator van het jaarlijkse Koningsdagsfeest op het Vredenburg, heeft besloten om minderjarigen de toegang te weigeren, mede vanwege de verwachting van strengere controles door de gemeente. Vorig jaar constateerden controleurs dat minderjarigen alcohol consumeerden op het feestterrein, wat nu moet worden voorkomen door middel van identiteitscontroles bij de entree en het verstrekken van polsbandjes. Zonder polsbandje is het niet mogelijk om alcohol te verkrijgen, waardoor de organisatie de controle over de naleving van de leeftijdsgrens wil waarborgen.

De gemeente benadrukt dat de huisregels, inclusief de leeftijdsgrens, bij de organisatie liggen en dat zij verantwoordelijk zijn voor de invulling hiervan. De beslissing om minderjarigen te weren roept vragen op over de alternatieven en de mogelijke gevolgen. Klomp zelf betwijfelt of het weren van jongeren daadwerkelijk helpt, aangezien hij vreest dat ze dan naar minder gecontroleerde plekken zullen afdwalen.

'Als je ze op het plein hebt, heb je er nog een beetje zicht op', aldus Klomp. Amber van de Wetering, jongerenwerker bij STAD, deelt deze zorg en benadrukt het gemis van een specifiek jongerenevenement. Zij wijst erop dat ouders graag willen weten waar hun kinderen veilig kunnen verblijven, met strenge controle op alcoholgebruik. De gemeente stelt dat het aan de organisaties zelf is om hun deurbeleid te bepalen en dat zij hierin geen rol spelen.

Wel worden er in de verschillende wijken van Utrecht activiteiten georganiseerd waar jongeren onder de 18 jaar terecht kunnen voor een feestelijke Koningsdag. Arlette de Jong, directeur van activiteitencentrum De Helling, benadrukt het belang van veiligheid bij evenementen en wijst op de grote behoefte aan activiteiten voor minderjarigen. De Helling organiseert op 5 juni de vierde UUUnight, een clubnacht speciaal voor en door jongeren. De UUUnight is een populair initiatief, maar de organisatie staat voor uitdagingen bij de financiering.

Normaal gesproken worden de avonden betaald uit horeca-inkomsten, maar deze zijn nu beperkter. Daarom wordt er fondsenwerving ingezet om de UUUnight te kunnen realiseren. De Jong erkent dat evenementen voor alleen minderjarigen risico's met zich meebrengen, zoals de minder ervaring van jongeren met uitgaan en de grotere kans op alcoholgebruik, zeker op een 'beladen dag' als Koningsdag. Tijdens de UUUnight is het niet toegestaan om alcohol te bestellen, maar dit doet geen afbreuk aan de populariteit van het evenement.

De UUUnight zal naar verwachting uitverkopen, met ruimte voor 450 jongeren. De discussie over de invulling van Koningsdag voor jongeren onder de 18 jaar blijft actueel, waarbij de balans tussen veiligheid, plezier en verantwoordelijkheid centraal staat. Het is duidelijk dat er behoefte is aan alternatieven voor de traditionele grootschalige feesten, zodat ook de jongere generatie op een veilige en leuke manier Koningsdag kan vieren.

De gemeente en organisaties worden uitgedaagd om samen te werken aan oplossingen die tegemoetkomen aan de behoeften van alle Utrechters, ongeacht hun leeftijd





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Structureel tekort aan boa's dwingt Utrechtse gemeenten tot scherpe keuzesOnderzoek wijst uit dat gemeenten in Utrecht kampen met een tekort aan boa's, wat leidt tot minder controles op onder andere horeca en foutgeparkeerde fietsen.

Zorgen over datalekken en capaciteitsproblemen Autoriteit PersoonsgegevensNa recente hacks bij grote bedrijven en overheidsinstanties heerst er bezorgdheid onder burgers. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kampt met een enorme toestroom van meldingen maar heeft te weinig personeel om deze af te handelen. Voorzitter Aleid Wolfsen waarschuwt voor de lage prioriteit van digitale veiligheid.

Grote zorgen onder Nederlanders over persoonlijke financiën door oorlog in Midden-OostenVanwege zorgen over stijgende prijzen, bijvoorbeeld aan de pomp, stellen steeds meer mensen grote aankopen uit, blijkt uit CBS-onderzoek.

Droge april in Gelderland zorgt voor zorgenApril is in Gelderland uitzonderlijk droog verlopen, met name op de Veluwe. Weerman Floris Lafeber verwacht weinig verandering in de komende periode en waarschuwt voor een mogelijk neerslagtekort. Waterschappen houden de situatie in de gaten, maar een sproeiverbod is nog niet aan de orde.

Rode Kruis maakt zich zorgen over stijgende armoede door energieprijzenHet Rode Kruis signaleert een toename van mensen die in de problemen komen door stijgende brandstof- en energieprijzen en daardoor moeite hebben hun boodschappen te betalen. Ondanks steunmaatregelen verwacht de organisatie meer hulpvragen en maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van overheidssteun.

Bridget Maasland openhartig over depressies, ouderdom en zorgen om haar moederBridget Maasland spreekt in de podcast 'Het Portret' openhartig over moeilijke periodes in haar leven, haar angst voor eenzaamheid en de ziekte van haar moeder. Ze blikt terug op haar jeugd, depressieve gevoelens en de uitdagingen van het ouder worden.

