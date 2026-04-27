Koningsdag in Overijssel: Van Dokkum tot zeepkistenraces en drukte in Enschede

Volg alle Koningsdag-gebeurtenissen in Overijssel via dit liveblog van RTV Oost. Van de verjaardag van Koning Willem-Alexander in Dokkum tot lokale vrijmarkten, kermissen, trekkertreffens en de eerste zeepkistenrace in Westerhaar-Vriezenveensewijk. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, foto's en updates.

Welkom in het Koningsdag blog van RTV Oost. Koning Willem-Alexander viert zijn 59e verjaardag dit jaar in Dokkum, maar ook in Overijssel wordt Koningsdag groots gevierd.

Dit blog biedt een overzicht van alle Koningsdag-gebeurtenissen in de regio. We roepen lezers op om foto's van hun Koningsdag-vieringen te delen via WhatsApp op nummer 06 57 03 33 33. In Rouveen klinken de motoren, terwijl kinderen in IJsselmuiden lege blikjes verzamelen op de kleedjesmarkt. In Vroomshoop is het Oranjeplein omgetoverd tot een vrijmarkt, waar vooral kinderen hun spullen verkopen.

Een uniek initiatief in Kampen: kinderen mogen auto's bespuiten met graffiti, dankzij een lokale autobedrijf dat de voertuigen ter beschikking stelt. Sint-Jansklooster geniet van de koningskermis met botsauto's, draaimolens en schiettenten, aangevuld met de traditionele Kloostermarkt, die sinds 1978 een vast onderdeel van de Koningsdag-viering is. Vorige week bezocht de koning Heino en toonde zijn bewondering voor de gemeenschapszin. In Enschede stroomt het centrum vol, hoewel niet iedereen de oranje dresscode heeft omarmd.

De zolders in Steenwijk zijn na de vrijmarkt een stuk leger. In Westerhaar-Vriezenveensewijk is het Turffeest in volle gang, met trekkers als een belangrijk onderdeel. Dit jaar vindt er voor het eerst een zeepkistenrace plaats, waarbij deelnemers van een 5,5 meter hoge schans af racen. Naast de race staan er ongeveer tachtig klassieke trekkers tentoongesteld.

Een opvallende trekker, die de aandacht trok van verslaggever José de Bruin, is die van Lammie, een enthousiaste en zorgzame eigenaar. Reizigers die gebruikmaken van Arriva kunnen rekenen op een reguliere dienstregeling, terwijl NS-reizigers rekening moeten houden met afwijkende vertrektijden en overstappen. NS adviseert om de reisplanner te raadplegen. Het meenemen van alcoholische dranken naar het station of in de trein is verboden tot dinsdagochtend 28 april, en stationswinkels verkopen geen alcohol.

Het weer is bewolkt, met temperaturen tussen de 13 en 15 graden, maar het blijft droog. De eerste verkopers op de vrijmarkt in Borne meldden zich al om 04.00 uur, in de hoop een extra inkomen te genereren. Op verschillende plaatsen in de provincie zijn de Koningsdag-vieringen al gisteren begonnen, met evenementen zoals Kingdance in Zwolle, drukte op de Oude Markt in Enschede en het Koningsfestival in Deventer. In Enschede was er 's avonds een grote dragshow.

Uit onderzoek van Ipsos I&O blijkt dat de waardering voor koning Willem-Alexander geleidelijk toeneemt, maar dat de helft van de Nederlanders het koningshuis te duur vindt. RTV Oost blijft de hele dag verslag doen van de Koningsdag-gebeurtenissen in de regio





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Koningsdag Overijssel Koning Willem-Alexander Vrijmarkt Evenementen RTV Oost

United States Latest News, United States Headlines

