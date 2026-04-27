Koningsdag in Brabant: Live verslaggeving van een oranje feest!

Volg hier het liveblog van Koningsdag in Brabant, met nieuws, sfeerverslagen, drukte in steden en dorpen, en bijzondere momenten. Van jonge kunstenaars tot afgelaste optredens en enthousiaste vrijwilligers, we houden je op de hoogte van alles wat er gebeurt.

Vandaag is het Koningsdag en heel Brabant is oranje versierd! Deze liveblog houdt je de hele dag op de hoogte van het laatste nieuws, de drukte in steden en dorpen, bijzondere momenten, sfeerimpressies en optredens.

Deel je leukste foto's met ons. Isaï, een jonge kunstenaar van slechts 4 jaar oud, is al sinds 11 uur geconcentreerd bezig met schilderen. Zijn vader vertelt dat hij al 15 schilderijen heeft verkocht, voor prijzen variërend van 20 cent tot 2 euro, afhankelijk van wat mensen ervoor willen betalen. Het is nog geen prijs die je voor een Van Gogh zou betalen, maar er zijn al mensen die vragen om een handtekening voor de toekomst.

Wat schilderen zo leuk maakt? Isaï haalt zijn schouders op en zegt: “Ik weet 't niet. ” Helaas moet Snelle vanavond zijn optreden bij 538 Koningsdag afzeggen vanwege een virus. Ook zijn optreden in Val Thorens gaat niet door.

Hij schrijft op Instagram dat hij dit erg vervelend vindt, maar dat zijn gezondheid voorop staat. Hij hoopt dat iedereen alsnog een geweldige Koningsdag en afsluiting van het skiseizoen zal hebben en verwacht volgende week weer fit te zijn. In Breda is de ingang van de Havermarkt aan de Reigerstraat en Torenstraat tijdelijk afgesloten vanwege de grote drukte. Op het plein staat een rad van fortuin waar elk kwartier andere muziek wordt gedraaid.

Ondanks haar ernstige ziekte, probeert Yolanda de Jongh (34) er het beste van te maken. Ze kan haar huis niet uit, maar vindt geluk in kleine dingen. Met een vrolijke Koningsdagpleister en de verslaggeving op tv vermaakt ze zich goed. Ze hoopt dat iedereen geniet van de dag en vraagt mensen om een bitterbal of tompouce voor haar op te eten, omdat ze zelf niet kan eten.

Miriam Sonneveldt en Seleni varen in een bootje van de reddingsbrigade in het Valkenbergpark in Breda, in plaats van een festival of vrijmarkt te bezoeken. De NS meldt dat de treinen 'druk maar beheersbaar' zijn en dat het langzaam drukker wordt in de hoofdstad en andere grote steden, vooral rondom de evenementen. De sfeer is 'gezellig' en de stations kleuren oranje.

Tom (9) zit met zijn drumstel op de hoek van de Dorpstraat en Marktveld in Vught en laat mensen voor 2 euro 2 minuten drummen. Hij heeft al veel verdiend en speelt ook trompet en trombone in de band van zijn vader. Omroep Brabant-verslaggeefster Manon Snoeren is naar het Oranjefestival in Dongen gestuurd, waar ze Brenda van Loon ontmoet, die al 11 jaar vrijwilliger is. Er zijn in totaal 200 vrijwilligers, van 13 tot 70 jaar oud.

Brenda benadrukt de fantastische saamhorigheid en het feit dat het festival door het hele dorp wordt gedragen. Het festival biedt meerdere podia, workshops, een vrijmarkt en een eetplein met lokale ondernemers. Puck heeft haar eerste spullen al verkocht op de vrijmarkt in Wouw. In Vught zijn 234 kraampjes verhuurd voor 35 euro per stuk, en er is ook de mogelijkheid om gratis een kleed neer te leggen.

Claire Praag verkoopt zelfgemaakte decoratieborden voor 10 euro per stuk en heeft al meerdere keren moeten bijvullen. Bij chocolaterie Huize Geerts in Tilburg kunnen mensen raden hoeveel het hoofd van koning Willem-Alexander in chocolade weegt, met een tegoedbon voor ijsjes als prijs. De laatste tickets voor 538 Koningsdag op het Chasséveld in Breda zijn uitverkocht. Frank Black verkoopt de inboedel van een 80-jarige buurman en treedt tussendoor op, waarbij hij rond half elf 'Brabant' van Guus Meeuwis speelt.

Johan Vlemmix is al in Dokkum, waar de koninklijke familie zal aankomen, om de koning een cadeau te overhandigen. De NS meldt dat de eerste bezoekers van Koningsdagevenementen met de trein onderweg zijn en dat de reizigersstroom rustig op gang komt





