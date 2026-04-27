Koningsdag in Brabant: Drukte, gezelligheid en saamhorigheid

Volg hier het laatste nieuws, sfeerverslagen en evenementen van Koningsdag in Brabant. Van drukte in Breda tot vrijwilligers in Dongen en een chocoladen koning in Tilburg, we houden je op de hoogte!

Vandaag is het Koningsdag en heel Brabant is oranje versierd! Deze liveblog houdt je de hele dag op de hoogte van het laatste nieuws, de drukte in steden en dorpen, bijzondere momenten, sfeerbeelden en optredens.

Deel je leukste foto's met ons! In Breda is de toegang tot de Havermarkt via de Reigerstraat en Torenstraat tijdelijk afgesloten vanwege de grote drukte. Gelukkig is er nog ruimte aan de Haven, Sint Janstraat en Kerkplein. De 34-jarige Yolanda de Jongh, die ernstig ziek is, kan helaas niet naar buiten op deze Koningsdag.

Toch blijft ze positief: 'Geluk zit in de kleine dingen!

' Ze vermaakt zich met een vrolijke Koningsdagpleister en de televisieverslaggeving. Ze hoopt dat iedereen geniet van de dag en roept op om een lekkere bitterbal of tompouce voor haar op te eten. Miriam Sonneveldt en Seleni varen in een bootje van de reddingsbrigade in het Valkenbergpark in Breda, in plaats van een festival of vrijmarkt te bezoeken. De NS meldt dat de treinen 'druk maar beheersbaar' zijn, met een gezellige sfeer en oranje stations.

Tom (9) zit in Vught met zijn drumstel op de hoek van de Dorpstraat en Marktveld en laat mensen voor 2 euro 2 minuten drummen. Hij heeft al veel verdiend en speelt ook trompet en trombone in de band van zijn vader. Omroep Brabant-verslaggeefster Manon Snoeren is naar het Oranjefestival in Dongen gestuurd, waar ze Brenda van Loon ontmoet, een vrijwilliger van 11 jaar.

Met 200 vrijwilligers, van 13 tot 70 jaar, is de saamhorigheid fantastisch en wordt het festival gedragen door het hele dorp. Het festival biedt meerdere podia, workshops, een vrijmarkt en een eetplein met lokale ondernemers. Puck heeft het druk op de vrijmarkt in Wouw en heeft al de eerste spullen verkocht. In Vught staan 234 verhuurde kraampjes, en er is ook de mogelijkheid om gratis een kleed neer te leggen.

Claire Praag verkoopt zelfgemaakte decoratieborden en heeft al meerdere keren moeten bijvullen. Bij de Piushaven in Tilburg kunnen mensen raden naar het gewicht van een chocoladen hoofd van Koning Willem-Alexander, met een tegoedbon voor ijsjes als prijs. De laatste tickets voor 538 Koningsdag op het Chasséveld in Breda zijn uitverkocht. Het festival begint om twaalf uur met optredens van FLEMMING, René Schuurmans, Ronnie Flex & the Fam en Russo.

Frank Black verkoopt de inboedel van een 80-jarige buurman die verhuist en treedt tussendoor ook op, waarbij hij rond half elf 'Brabant' van Guus Meeuwis speelt. Johan Vlemmix is al in Dokkum, waar de koninklijke familie zal aankomen, om de koning een cadeau te overhandigen. De NS ziet de eerste bezoekers van Koningsdagevenementen met de trein arriveren, en verwacht dat de drukte later op de ochtend en in de middag zal toenemen.

Er rijden extra en langere treinen op een aantal trajecten. In Stadspark Valkenberg was het voor de Kindervrijmarkt nog rustig, met een temperatuur van 9 graden. Uit de NOS Koningsdag-enquête 2026 blijkt dat Koning Willem-Alexander na de coronaperiode weer meer gewaardeerd wordt, met 54 procent van de Nederlanders die vertrouwen in hem heeft. Vooral jongeren tussen de 18 en 34 jaar laten een stijging zien, vanwege zijn menselijkheid, betrokkenheid en verbindende rol.

De steun voor de monarchie is stabiel gebleven, maar er is kritiek op de kosten, die bijna de helft (49 procent) te hoog vindt, vooral onder jongeren (60 procent). De opbrengst van de dag gaat naar het goede doel





Koningsdag Brabant Oranje Evenementen Nieuws Drukte Vrijmarkt Koningshuis

