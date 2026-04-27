Koningsdag gevierd in Utrecht: Vrijmarkten, aubades en bijzondere initiatieven

Koning Willem-Alexander is 59 jaar geworden en dat wordt in de provincie Utrecht uitgebreid gevierd met diverse evenementen, waaronder vrijmarkten, aubades en optochten. Een bijzonder verhaal komt van een jong meisje dat geld inzamelt voor Alzheimer Nederland.

Een bijzonder verhaal komt van Amal (10) uit Utrecht, die op de kindervrijmarkt spullen verkoopt voor Alzheimer Nederland. Haar oma lijdt aan deze ziekte en Amal wil graag geld inzamelen om onderzoek en zorg te ondersteunen. Ze is vastbesloten om 110 euro op te halen en na een uur is ze al halverwege haar doel. Haar motivatie is simpel: 'Hoe verder het gaat met oma, hoe meer ze vergeet.

En dat vind ik gewoon heel stom.

' In Eemdijk werd de dag begonnen met een aubade bij het pontje over de Eem. Verschillende liederen, waaronder het Wilhelmus, werden gezongen en ballonnen werden losgelaten, een jaarlijkse traditie. De winnaars van de ballonnenwedstrijd van vorig jaar werden ook bekendgemaakt. Elders in de provincie zijn er optochten in Kamerik en Loenen, en vrijmarkten in Baarn, Wilnis en Utrechtse Tuindorp.

Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht heeft laten zien dat ze goed kan gooien tijdens de festiviteiten. De Koningsnacht in Utrecht is rustig verlopen, maar er zijn toch zeventien mensen aangehouden voor onder meer openbare dronkenschap en agressief gedrag, waaronder twee minderjarigen. De kindervrijmarkt in park Lepelenburg trok al vroeg veel jonge verkopers, die op zoek waren naar de beste plek, bijvoorbeeld onder de bloeiende boom.

De NS meldt dat de reizigersstroom rustig op gang komt, met een piek verwacht aan het einde van de ochtend en begin van de middag. Er is een speciale 'Oranjedienstregeling' ingesteld met meer en langere treinen op bepaalde trajecten. Naast de traditionele vrijmarkten en aubades, zijn er ook initiatieven om geld in te zamelen voor goede doelen.

In Kamerik verkopen Hanna, Nienke en Hannie gyros om geld in te zamelen voor vluchtelingen, daklozen en prostituees in Griekenland, en voor onderwijs voor kinderen. Ze werken samen met Griekse organisaties die contact hebben met de kerk in Kamerik en zullen deze zomer zelf naar Griekenland reizen. Ook worden er pannenkoeken, koffie, broodjes en soep verkocht.

Ondanks een koude start van de dag, met temperaturen onder het vriespunt, zal het later op de dag warmer worden, met temperaturen rond de 16 graden. Weeronline voorspelt een droge dag met af en toe de zon. In Bunschoten organiseerde hardloopvereniging Quo Vadis een Koningsdag-funloop, zodat de deelnemers op tijd terug waren voor andere activiteiten. In Kamerik begon de dag met een trompetsignaal vanaf de kerktoren, gevolgd door het Wilhelmus.

De vrijmarkt in Zeist trok al vroeg veel bezoekers. Voor wie nog geen plannen heeft, zijn er tal van activiteiten te doen in de provincie





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Koningsdag Willem-Alexander Utrecht Vrijmarkt Alzheimer Aubade

United States Latest News, United States Headlines

