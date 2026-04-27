Koningsdag en de komende dagen: zonnig weer met oplopende temperaturen

Het weer op Koningsdag en de dagen erna belooft zonnig en droog te worden, met temperaturen die oplopen tot 24 graden. In het weekend wordt het licht wisselvallig.

Het weer op Koningsdag belooft een stralende dag te worden, met overwegend zonnige perioden. Hoewel er sluierbewolking aanwezig is, zullen in de loop van de dag soms dikkere wolkenvelden opduiken.

Gelukkig blijft het overal droog, wat ideaal is voor de vele festiviteiten die georganiseerd worden. De maximumtemperatuur ligt rond de 17 graden, met mogelijk lokaal 18 graden in sommige gebieden. De wind is zwak tot matig en waait uit het noordoosten, wat zorgt voor een aangename temperatuurgevoel vanmiddag. Vanavond wordt het aan de bewolkte kant, maar blijft het droog.

Vannacht zijn er wolkenvelden, maar de temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden. De wind waait meestal matig uit het noordoosten. Morgen begint de dag met enkele wolkenvelden, maar in de loop van de ochtend komt de zon goed tevoorschijn. In de middag is het stralend zonnig, met een middagtemperatuur van 19 graden.

Wel staat er meer wind dan we de laatste tijd gewend waren. De noordoostenwind waait matig, aan zee vrij krachtig, met windkracht 4 tot 5. Van woensdag tot en met vrijdag kunnen we genieten van fraai lenteweer, met volop zonneschijn en droge omstandigheden. De temperaturen lopen op naar 24 graden op vrijdag, wat een heerlijke vooruitzicht is.

In het weekend vindt een overgang plaats naar licht wisselvallig weer, met soms wat regen of een bui. De temperaturen worden minder warm, maar het blijft over het algemeen aangenaam. Het weerbericht voor de komende dagen belooft dus een mix van zon, wind en af en toe wat bewolking, wat typisch is voor het voorjaar. Het is belangrijk om rekening te houden met de windkracht, vooral aan de kust, waar de wind iets sterker kan zijn.

Voor wie van plan is om buiten activiteiten te ondernemen, is het raadzaam om de weersvoorspellingen in de gaten te houden, vooral voor het weekend. Al met al belooft het een mooie periode te worden, met voldoende zon en aangename temperaturen om van te genieten





