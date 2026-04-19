Koningsdag Deest afgelast wegens gebrek aan vrijwilligers

Koningsdag in Deest kan dit jaar niet doorgaan door een nijpend tekort aan vrijwilligers binnen de organiserende stichting Vakantiewerk Deest. De organisatie hoopt op nieuwe aanmeldingen om de viering volgend jaar weer mogelijk te maken.

De viering van Koningsdag in Deest zal dit jaar verstek laten gaan, een beslissing die voortkomt uit een nijpend tekort aan comitéleden binnen Vakantiewerk Deest , de club die doorgaans de festiviteiten organiseert. De organisatie heeft de afgelopen tijd te maken gekregen met een aanzienlijke terugloop in het aantal beschikbare vrijwilligers. Jeroen Tissen, een van de laatste actieve vrijwilligers, deelde tegenover streekomroep RN7 de zorgwekkende situatie.

Hij gaf aan dat de vrijwilligersvereniging in korte tijd drastisch is geslonken. "Iedereen liet weten dat ze wilden stoppen," aldus Tissen. De consequentie hiervan was dat hij zich plotseling in zijn eentje bevond binnen het comité. Hoewel er wel nieuwe vrijwilligers zijn aangetrokken, ontbreekt het hen aan de nodige inwerkperiode, wat het opstellen van een volwaardig programma voor Koningsdag tot een vrijwel onmogelijke opgave maakt. Tissen benadrukt dat het vinden van nieuwe vrijwilligers überhaupt een uitdaging is geworden. De dagelijkse beslommeringen en drukke levens van veel potentiële helpers spelen hierbij een grote rol. Er bestaat ook een misvatting bij het publiek, zo merkt Tissen op: velen gaan ervan uit dat er ondanks gebrek aan organisatie toch wel een programma zal komen. Dit is echter niet het geval. Hij onderstreept het belang van continue inzet en de noodzaak van mensen die bereid zijn om de kar te blijven trekken, en spreekt de hoop uit dat er zich nieuwe enthousiastelingen zullen aanmelden. Ondanks de annulering voor dit jaar, is Jeroen Tissen er vast van overtuigd dat Koningsdag in Deest volgend jaar weer gevierd zal worden. Hij hecht grote waarde aan het voortbestaan van dit soort evenementen. "Ik vind het zeer belangrijk dat we volgend jaar weer een Koningsdag hebben," verklaart hij. Volgens Tissen vormen dergelijke festiviteiten het bindmiddel van de samenleving, de lijm die gemeenschappen bij elkaar houdt en sociale cohesie bevordert. Hij uit zijn grote zekerheid over de terugkeer van een programma voor Koningsdag in 2025. De organisatie van Vakantiewerk Deest staat voor de uitdaging om de gelederen weer te versterken en de draad weer op te pakken, met als doel een succesvolle herstart van de traditie. De focus ligt nu op het werven van nieuwe leden die de organisatie van lokale evenementen kunnen ondersteunen en de gemeenschapszin kunnen versterken. Dit is niet alleen van belang voor Koningsdag, maar ook voor andere lokale initiatieven die het sociale weefsel van Deest levend houden. De terugloop van vrijwilligers is een signaal dat veel gemeenschappen ervaren, en het is cruciaal om hier een antwoord op te vinden om het verenigingsleven en de lokale cultuur te behouden. Omroep Gelderland zal haar lezers en kijkers nauwlettend op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom Koningsdag 2025, met een specifieke focus op de aankomende viering in Doetinchem. Via het platform gld.nl/koningsdag kunnen belangstellenden alle updates en nieuwsberichten volgen. Dit platform dient als centraal punt voor informatie over de festiviteiten, de organisatie en mogelijke nieuwe initiatieven. De samenwerking met lokale media zoals Omroep Gelderland is essentieel om de gemeenschap te betrekken en te informeren, en zo de betrokkenheid bij lokale evenementen te stimuleren. De afgelasting in Deest is een wake-up call en onderstreept het belang van actieve deelname en vrijwilligerswerk voor het voortbestaan van lokale tradities en vieringen. De hoop is gevestigd op een succesvolle heropbouw van het comité van Vakantiewerk Deest, zodat toekomstige generaties in Deest ook kunnen genieten van een levendige Koningsdag. De uitdaging is groot, maar de inzet van enkele betrokkenen toont aan dat de wil om dit te realiseren er is





