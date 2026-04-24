Koningsdag afgelast in Veen na overlijden dorpsgenoot

De Oranjevereniging Prinses Margriet heeft alle Koningsdagactiviteiten in Veen afgelast uit respect voor een 34-jarige inwoner die afgelopen zondag overleed bij een verkeersongeval. De gemeenschap is diep geschokt en staat in rouw.

De Oranjevereniging Prinses Margriet in Veen heeft met groot verdriet besloten om alle Koningsdag activiteiten dit jaar af te lasten. Deze pijnlijke beslissing volgt op het overlijden van een 34-jarige inwoner van Wijk en Aalburg afgelopen zondag, een gebeurtenis die een diepe schok teweeg heeft gebracht in de gemeenschap.

De voorzitter van de vereniging benadrukt dat het besluit is genomen uit respect voor het slachtoffer en zijn nabestaanden, en erkent de enorme impact die dit verlies heeft op het dorp. De begrafenis van de man staat gepland voor dinsdag, en de vereniging vindt het onpassend om kort daarvoor een groots feest te vieren. Normaal gesproken is Koningsdag een hoogtepunt in Veen, een hecht dorp waar de festiviteiten met veel enthousiasme worden beleefd.

De traditionele bombarieoptocht, de spannende zeepkistenrace en de feestelijke aubade zullen dit jaar echter niet doorgaan. De Oranjevereniging heeft geen moment getwijfeld over de afgelasting, omdat de gemeenschapszin en het respect voor elkaar in Veen van groot belang zijn. De schok over het overlijden is nog steeds voelbaar in het dorp, bijna een week na het tragische ongeluk.

Vrijdagmiddag werden drie jonge mensen gezien terwijl ze in gedachten verzonken stonden op de Maasdijk in Wijk en Aalburg, met de Hervormde Kerk als achtergrond en een paar bloemenboeketten op de grond ter nagedachtenis aan het slachtoffer. De bloemen bestonden uit witte fresia's en gerbera's, vergezeld van een kaartje met de woorden: 'Dit had niet hoeven gebeuren, 20 april 2026'.

Het slachtoffer had kort daarvoor een kerkdienst bijgewoond in de Hervormde Kerk en was op weg naar huis per fiets, langs de Afgedamde Maas. Hij werd echter getroffen door een auto die met hoge snelheid over de dijk reed. De maximumsnelheid op deze plek is 30 kilometer per uur, maar volgens de politie reed de automobilist tientallen kilometers per uur te hard. De fietser overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Getuigen, zoals een Poolse man die in de buurt woont, beschrijven de gebeurtenis als schokkend. Hij hoorde een hard remmende auto gevolgd door een luide klap en geeft aan dat er regelmatig te hard wordt gereden op de smalle dijk, soms zelfs met 100 kilometer per uur. De politie is nog bezig met het onderzoek om de exacte snelheid van de auto vast te stellen.

Het rijbewijs van de automobilist is in beslag genomen, maar hij bleek niet onder invloed van alcohol of drugs. De gemeenschap van Altena staat in deze moeilijke tijd achter elkaar, en het college van burgemeester en wethouders heeft zijn diepe medeleven betuigd aan de nabestaanden van het slachtoffer. Dit besluit om Koningsdag af te lasten is een teken van de sterke gemeenschapszin en het respect dat in Veen hoog in het vaandel staan.

Het is een moment van rouw en solidariteit, waarin de gemeenschap samenkomt om de nabestaanden te steunen en het verlies te verwerken





