Koningsdag 2026: Vroeg opgestaan voor vrijmarkten, groeiend vertrouwen in de koning en prachtig weer

De eerste Koningsdagvieringen zijn begonnen met een rustige toestroom van reizigers, levendige vrijmarkten door het hele land en een groeiend vertrouwen in Koning Willem-Alexander. Het weer belooft een zonnige dag te worden, perfect voor de vele festivals en activiteiten die gepland zijn.

De eerste Koningsdag vieringen trekken al vroeg publiek aan, met de NS die een rustige toestroom van reizigers meldt die geleidelijk aan op gang komt. De vroege bezoekers reizen met een speciale 'Oranjedienstregeling' met meer en langere treinen.

Op vrijmarkten door het hele land, zoals in Eindhoven en Valkenberg, is de handel al begonnen. Verkopers bieden een breed scala aan spullen aan, van lp's en servies tot sieraden en curiosa. Een opvallende verkoper is Frank Black, die de inboedel van een verhuisde buurman verkoopt en tussendoor optreedt, waaronder het spelen van 'Brabant' van Guus Meeuwis.

Johan Vlemmix is al in Dokkum om de koning een cadeau te overhandigen, een traditie die hij in 1986 al beleefde tijdens de Elfstedentocht. Uit de NOS Koningsdag-enquête 2026 blijkt dat Koning Willem-Alexander na een periode van verminderde waardering weer meer steun geniet, met 54% van de Nederlanders die vertrouwen heeft in zijn koningschap. Vooral jongeren tussen de 18 en 34 jaar tonen een grotere waardering, met name voor zijn menselijkheid, betrokkenheid en verbindende rol in de samenleving.

De steun voor de monarchie als instituut blijft stabiel, maar er is wel kritiek op de kosten, waarbij bijna de helft van de bevolking deze te hoog vindt, en jongeren hierin nog kritischer zijn. Ondertussen zijn er diverse Koningsdag-evenementen in Brabant, waaronder Supersized Kingsday in Best, 538 Koningsdag, Royal Dutch in Eindhoven en Smèrrig Koningsdag in Den Bosch. Vele vrijmarkten worden georganiseerd, van grote stadscentra tot kleinere dorpsinitiatieven, met speciale aandacht voor kindermarkten in Vught, Breda en Den Bosch.

Het weer speelt ook een belangrijke rol in de Koningsdagvieringen. Meteoroloog Barend van Straaten van Weerplaza voorspelt een zonnige dag met temperaturen rond de 18 graden. Hoewel er in het westen van Brabant aan het einde van de dag een kleine kans is op een spatje regen, zal het grootste deel van de dag droog blijven.

Verkopers zoals Louis en Henny, verkleed als koning en koningin, zijn al vroeg aanwezig op de vrijmarkt in Eindhoven en verkopen hun waren, waaronder bijzondere items zoals Delfstblauwe borden uit de tijd dat ze in Engeland waren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook vrijwilligers zoals Emma en Advika, die de opbrengst aan het goede doel doneren, zijn actief op de vrijmarkt. De sfeer is feestelijk en de verwachting is dat de drukte gedurende de dag verder zal toenemen





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Koningsdag Koningsdag 2026 Koning Willem-Alexander Vrijmarkt Evenementen Weer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WK 2026 Finale Tickets Kunnen Miljoenen Dollars KostenOnderzoek wijst uit dat tickets voor de WK 2026 finale in New York mogelijk miljoenen dollars kunnen kosten, met prijzen die oplopen tot 2,3 miljoen dollar per stuk. Daarnaast is er ophef rondom de club Vitesse en de kwaliteiten van voetballer Veerman.

Read more »

Xavi Simons raakt ernstig geblesseerd en mist WK 2026 met Nederlands elftalXavi Simons moet het WK 2026 en een groot gedeelte van komend seizoen missen. De middenvelder bevestigt op sociale media dat zijn WK-droom voorbij is. Fabrizio Romano meldt dat de speler van Tottenham Hotspur een ernstige kruisbandblessure heeft opgelopen.

Read more »

Wielervoorjaar 2026: Records, Dominantie en Nieuwe SterrenEen terugblik op het wielervoorjaar van 2026, met records van Van Aert en Pogacar, de dominantie van Vollering en de opkomst van nieuwe talenten. Analyse van de belangrijkste lessen en ontwikkelingen.

Read more »

Wielervoorjaar 2026: Vier lessen en gebroken recordsAnalyse van het wielervoorjaar 2026 met de nadruk op de gebroken records in klassiekers zoals Parijs-Roubaix, Milaan-Sanremo en Luik-Bastenaken-Luik. De dominantie van Tadej Pogacar en de verrassende overwinning van Wout van Aert in Parijs-Roubaix worden belicht.

Read more »

Live Koningsdag: Vrijmarkten begonnen | Droge Koningsdag met af en toe zonKoning Willem-Alexander blaast vandaag 59 kaartjes uit en dat is reden voor een feestje. Overal in de provincie Utrecht zijn vrijmarkten, feesten en optochten. In dit blog houden we je op de hoogte.

Read more »

Xavi Simons met ernstige kruisbandblessure, mist WK 2026Xavi Simons heeft een ernstige kruisbandblessure opgelopen en mist daardoor het WK 2026 en een groot deel van het komende seizoen. Hij kreeg veel steun van de KNVB en Oranje-internationals. De blessure is ook een harde klap voor Tottenham Hotspur.

Read more »