Koninginnenrit Giro d'Italia: Gee en Ciccone domineren op Passo Giau

Derek Gee en Giulio Ciccone zijn de hoofdrolspelers in de koninginnenrit van de Giro d'Italia, met zes zware bergen en de Cima Coppi op de Passo Giau. Gee wint de Red Bull Kilometer en zet het klassement onder druk.

De koninginnenrit van de Giro d'Italia 2025 voert over 151 kilometer van Feltre naar Alleghe, met maar liefst zes steile bergen. De officiële start is rond 12.45 uur en de finish wordt verwacht rond 17.15 uur.

Vandaag staat ook de strijd om de bergtrui centraal, met Jonas Vingegaard aan de leiding met 214 punten, gevolgd door Giulio Ciccone met 133 punten. In het jongerenklassement leidt Afonso Eulálio voor Matteo Piganzoli, die 2 minuten en 17 seconden achterstand heeft. De etappe belooft een ware slijtageslag te worden, met meerdere zware beklimmingen en een onvoorspelbare finale.

Op 30 kilometer van de finish is er nog geen paniek bij de podiumkandidaten, maar Derek Gee van Israel-Premier Tech heeft zich op kop gezet om het verschil met de favorietengroep te vergroten. Zijn actie loont: de voorsprong bedraagt nu 3 minuten, waardoor Gee in het virtuele klassement ook Felix Gall voorbijgaat. Dit dwingt de helpers van Gall om het tempo op te voeren. De Noor Embret Svestad-Bardseng, teruggevallen uit de kopgroep, werkt nu voor Thymen Arensman.

Gee is duidelijk op een missie en laat daar geen misverstand over bestaan. Hij sprint weg bij de kopgroep en wint de Red Bull Kilometer, met Michael Storer die vier seconden pakt en Einier Rubio die de laatste twee seconden bemachtigt. Rubio reageert furieus, omdat hij leider is in het Red Bull-klassement. Even later lachen Gee en Storer om de opwinding.

De bonificatiesprint ligt halverwege de vijfde van zes beklimmingen, de Passo Falzarego, die 10,1 kilometer lang is met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,4 procent. Na de afdaling richting de bonificatiesprint moeten we rekening houden met de mogelijke gevolgen van de aanval van Gee, Storer, Caruso en Rondel. Met een voorsprong van 2 minuten en 50 seconden worden mannen als Hindley, Arensman en Gall gedwongen om een tandje bij te steken om hun positie te verdedigen.

In de favorietengroep neemt Bart Lemmen de leiding op de Passo Giau. De oud-militair uit Soesterberg heeft weer een geweldige dag. De top vier van het klassement bevechten elkaar niet tijdens deze klim, en Eulálio kan terugkeren na een bijna-aanrijding met een toeschouwer. De Passo Giau, met 2.226 meter de hoogste top van deze Giro, staat bekend als de Cima Coppi.

De klim is met 9,9 kilometer niet extreem lang, maar met een gemiddelde stijging van bijna tien procent uiterst lastig. Giulio Ciccone pakt de maximale 50 bergpunten op de top en verstevigt daarmee zijn leiding in het bergklassement. Hij wordt luid aangemoedigd door de tifosi, die roepen Vai Giulio, al kan dat ook voor de lokale favoriet Giulio Pellizzari zijn.

Pellizzari ging op drie kilometer van de top in de aanval, maar Ciccone, Gee, Rubio, Kuss en Storer sloten weer aan. Caruso en Hirt hebben een kleine achterstand. Achter de koplopers wordt het tempo door Tudor opgevoerd in de achtervolgersgroep, waardoor Jardi van der Lee en Wout Poels moeten afhaken. De achtervolgers sluiten snel aan bij de kopgroep, waar Gee het tempo maakt.

Hij kent de klim goed: in 2023 kwam hij als eerste boven op de Passo Giau, maar verloor de rit aan Santiago Buitrago en werd voor de derde keer tweede. Nu rijdt hij voor zijn klassement; de nummer zes van het algemeen klassement staat virtueel op het podium. Ook de Forcella Staulanza is beklommen, de derde van zes beklimmingen in deze koninginnenrit. Het belooft een spannende finale te worden met nog vele wendingen





