Koningin Máxima voltooit eerste deel van opleiding tot reservist bij Defensie

Koningin Máxima heeft het eerste deel van haar opleiding tot reservist bij Defensie afgerond. Vrijdagmiddag kreeg zij op de Trip van Zoudtlandtkazerne in Breda haar baret uitgereikt.

Samen met de andere aspirant-reservisten kwam de koningin rond 15.15 uur het terrein opgemarcheerd. In de nacht van donderdag op vrijdag was de groep in de omgeving van Hilversum op bivak geweest. Vrijdagochtend vonden er nog oefeningen plaats in de buurt van de Bredase kazerne. De groep, die wat vermoeid oogde, werd met applaus ontvangen door hun families.

De koningin werd opgewacht door koning Willem-Alexander en de prinsessen Amalia en Ariane. De koning en prinses Amalia droegen voor de gelegenheid hun eigen gevechtstenues. Voor de koningin was het een verrassing dat ook twee van haar dochters aanwezig waren. Op de bloedhete binnenplaats van de kazerne vond vervolgens de barettenceremonie plaats.

De koning en Ariane klapten toen de koningin aan kwam marcheren. Amalia maakte opnames met haar telefoon. Na een 'op de plaats rust' luisterde de groep naar de commandant van de Nederlandse Defensieacademie. Hij richtte daarbij ook kort het woord tot Máxima.

Hij prees de betrokkenheid van het koningshuis bij Defensie, en zei dat de vorstin met deze stap enthousiasmeert, motiveert en inspireert. Hij noemde haar een voorbeeld voor velen. Vervolgens was het tijd voor het verwisselen van de hoofddeksels. Na het commando 'petten af, baretten op' gooide de groep hun petten op de grond en haalden zij hun baretten tevoorschijn om deze gelijktijdig op te zetten.

Bij de inspectie zette een van de instructeurs lachend de baret van de koningin nog even recht. De Rijksvoorlichtingsdienst maakte in februari bekend dat koningin Máxima was gestart met een opleiding tot reservist. Op 4 februari begon ze als soldaat bij de Koninklijke Landmacht. Reservisten ondersteunen de reguliere krijgsmacht en zijn oproepbaar voor militaire dienst en actief bij alle onderdelen van Defensie.

Zodra de koningin de hele opleiding tot reservist heeft afgerond, krijgt zij de rang van luitenant-kolonel





