Koningin Camilla heeft tijdens haar staatsbezoek aan de Verenigde Staten een knuffelversie van kangoeroe Roe uit de Winnie-de-Poeh-verhalen overgedragen aan de New York Public Library. De knuffel is gemaakt door Merrythought, het oudste knuffelbedrijf ter wereld. De bibliotheek bezit al de originele knuffels die de inspiratie vormden voor de personages in de boeken van A.A. Milne, maar Roe ontbrak tot nu toe in de collectie. De overhandiging van Roe is een symbolische daad die de band tussen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië versterkt.

Koningin Camilla heeft tijdens het staatsbezoek aan de Verenigde Staten een bijzondere gift gedaan aan de New York Public Library . Ze overhandigde een knuffelversie van kangoeroe Roe, een van de hoofdpersonages uit de Winnie-de-Poeh-verhalen.

Deze knuffel is gemaakt door Merrythought, het oudste knuffelbedrijf ter wereld dat nog steeds actief is. De bibliotheek bezit al de originele knuffels die de inspiratie vormden voor de personages in de boeken van A.A. Milne, maar Roe ontbrak tot nu toe in de collectie. De originele knuffel van Roe is in de jaren dertig verloren gegaan, waardoor deze nieuwe versie een belangrijke aanvulling is.

Koningin Camilla had de knuffel tijdens haar bezoek bij zich in haar handtasje en overhandigde hem op een kussen met de Union Jack, de Britse vlag. Het bezoek van de koningin aan de bibliotheek valt samen met de honderdste verjaardag van de publicatie van het eerste Winnie-de-Poeh-boek. In 1998 was er een opmerkelijke discussie over de knuffels in de bibliotheek. Het Britse parlementslid Gwyneth Dunwoody stelde voor dat de knuffels teruggegeven zouden moeten worden aan Groot-Brittannië.

Toenmalig burgemeester van New York, Rudolph Giuliani, beloofde Dunwoody toen persoonlijk af en toe langs te gaan bij de bibliotheek om te controleren of de knuffels goed verzorgd werden. De knuffels behoorden oorspronkelijk toe aan Christopher Robin, de zoon van A.A. Milne, en zijn een belangrijk onderdeel van de literatuurgeschiedenis. De overhandiging van Roe is een symbolische daad die de band tussen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië versterkt.

De New York Public Library is blij met deze aanvulling op hun collectie en ziet het als een eer dat koningin Camilla deze knuffel heeft overgedragen. De knuffels van Winnie-de-Poeh zijn niet alleen een stukje geschiedenis, maar ook een symbool van vriendschap en samenwerking tussen beide landen. De overhandiging van Roe is een mooi moment om dit te vieren en om de betekenis van deze personages in de literatuur te benadrukken. Het is een herinnering aan de tijd waarin A.A.

Milne zijn verhalen schreef en aan de blijvende populariteit van Winnie-de-Poeh. De knuffels zijn een bron van inspiratie voor generaties kinderen en volwassenen en blijven een belangrijk onderdeel van de cultuur. De New York Public Library zal ervoor zorgen dat Roe goed wordt bewaard en dat de knuffel beschikbaar is voor bezoekers die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Winnie-de-Poeh





