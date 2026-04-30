Koningin Camilla bezoekt openbare bibliotheek van New York met Sarah Jessica Parker en Anna Wintour

Koningin Camilla heeft tijdens haar staatsbezoek aan de VS de openbare bibliotheek van New York bezocht, samen met Sarah Jessica Parker en Anna Wintour. Ze benadrukte het belang van lezen en ontmoette slachtoffers van huiselijk geweld. Ondertussen was koning Charles in Harlem voor een duurzaam project.

Koningin Camilla (78) heeft samen met bekende Amerikanen uit de literaire wereld een bezoek gebracht aan de openbare bibliotheek van New York. De koningin werd tijdens haar rondleiding vergezeld door actrice Sarah Jessica Parker (61) en ging in gesprek met Anna Wintour (76), is te zien op beelden van het Britse koningshuis op Instagram.

De Britse koningin sprak over het fundamentele belang van lezen op alle leeftijden. Volgens Amerikaanse media bekeken Camilla en Sarah Jessica Parker, die elkaar onlangs in Londen ontmoetten, een selectie objecten die het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten en de relatie tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk sinds de Onafhankelijkheidsverklaring herdenken. Sarah zet zich net als de koningin in voor geletterdheid en is eigenaar van een uitgeverij.

Op beelden is te zien dat Camilla haar bezoek in de bibliotheek ook benut om kinderen voor te lezen. Daarnaast had ze tijdens haar bezoek de gelegenheid om slachtoffers van huiselijk geweld te ontmoeten. Het goede doel dat de slachtoffers vertegenwoordigt, maakt gebruik van de bibliotheek.

Het bezoek van Camilla aan de bibliotheek was onderdeel van een vierdaags staatsbezoek van het Britse koningshuis aan de VS. Koning Charles was ondertussen in Harlem voor een bezoek aan een duurzaam project voor kinderen en jongeren.

RTLBoulevard / 🏆 19. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Koningin Camilla Sarah Jessica Parker Anna Wintour Openbare Bibliotheek Staatsbezoek

United States Latest News, United States Headlines

