Koning Willem-Alexander pleit voor sterke partnerschappen en vrije handel in Washington

Koning Willem-Alexander sprak tijdens een netwerkreceptie in Washington over het belang van sterke partnerschappen, vrije handel en de bescherming van democratische waarden. Hij benadrukte de waarde van de samenwerking met de Verenigde Staten en het belang van de NAVO.

Volgens koning Willem-Alexander zijn de fundamentele vrijheden die we het meest dierbaar zijn, zoals het recht op leven, vrijheid en het nastreven van geluk, het best gediend door stabiliteit en door samenwerking met sterke, democratische en betrouwbare partners. Dit verklaarde hij maandag tijdens een toespraak ter gelegenheid van een netwerkreceptie in de Kamer van Koophandel in Washington , ter voorbereiding op zijn bezoek aan toenmalig president Trump in het Witte Huis. De koning refereerde hierbij aan partners met een solide staat van dienst, die bewezen hebben het gemeenschappelijk belang te willen dienen. In zijn ogen is Nederland zo'n sterke en betrouwbare partner, en zijn deze partners van onschatbare waarde in een onvoorspelbare wereld waarin op het scherpst van de snede wordt gestreden om macht en invloed.

Willem-Alexander benadrukte tevens het cruciale belang van economische samenwerking en vrije handel. 'We leveren een significante bijdrage aan een dynamische Amerikaanse economie. En in deze omgeving, waar de bevordering van economische groei centraal staat, voeg ik daar graag aan toe: de Verenigde Staten en Nederland zijn groot geworden dankzij de vrije handel,' aldus de koning. Hij benadrukte de wederzijdse voordelen van deze relatie en de waarde van open markten voor welvaart en innovatie. De koning maakte duidelijk dat Nederland een belangrijke partner is in de Amerikaanse economie, en dat de gedeelde waarden van vrije handel de basis vormen van hun bloeiende partnerschap. De toespraak was een pleidooi voor de voortzetting van deze nauwe samenwerking, ter versterking van de economische banden en de gedeelde belangen van beide landen.

Daarnaast bracht Willem-Alexander in zijn toespraak de NAVO ter sprake. 'Als NAVO-bondgenoten beschermen we onze vrije samenlevingen tegen onrechtvaardige agressors, zoals Rusland. Al meer dan 75 jaar!' De koning beklemtoonde dat democratische landen vrijheid koesteren en elkaar scherp houden. Hij gelooft ook dat vrienden respectvol van mening mogen verschillen. Nederland zal zich, volgens Willem-Alexander, altijd inzetten voor een internationale rechtsorde gebaseerd op recht en regels. 'Dat is de enige weg naar stabiliteit en vrede,' concludeerde hij. De toespraak was een weerspiegeling van de Nederlandse inzet voor multilaterale samenwerking, de bescherming van democratische waarden en de bevordering van een wereldorde gebaseerd op respect voor internationaal recht. De koning benadrukte het belang van allianties en partnerschappen in een wereld die gekenmerkt wordt door complexiteit en verandering





RTLBoulevard / 🏆 19. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

