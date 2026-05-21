Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane laten zich donderdag van hun beste kant zien tijdens de jaarlijkse zomerfotosessie

Het koninklijk gezin poseert voor de camera's van de Nederlandse pers en internationale media in de binnentuin van het Haagse landgoed Clingendael. Opvallend is dat publiekslieveling Mambo de toypoedel ontbreekt. De foto's van de jaarlijkse zomerfotosessie van de Oranjes stromen binnen en daarop is te zien hoe de koninklijke familie vrolijk poseert voor de camera.

Koning Willem-Alexander (59), koningin Máxima (54) en prinsessen Amalia (22), Alexia (20) en Ariane (18) laten zich donderdag van hun beste kant zien tijdens de jaarlijkse zomerfotosessie.

Koningin Máxima is gekleed in een rood broekpak, Amalia draagt een spijkerbroek met een geel jasje, Alexia heeft een groene jurk aan, Ariane kiest voor een roze overhemd met bijpassende streepjesbroek en koning Willem-Alexander draagt een licht colbert en donkere broek. Hoewel het gezin compleet voor de camera verschijnt, ontbreekt er toch een belangrijk onderdeel van de familie, namelijk hond Mambo.

De viervoeter is vrijwel altijd bij de fotosessies van de Oranjes van de partij en zorgt doorgaans voor een vrolijke sfeer. Het gezin poseert doorgaans twee keer per jaar voor de camera's van de Nederlandse pers. Ook internationale media zijn daarbij aanwezig. Dit jaar dient de binnentuin van landgoed Clingendael in Den Haag als het decor voor het persmoment.

Opvallend is dat het fotomoment dit jaar een maand eerder plaatsvindt dan gebruikelijk. Vorig jaar onthulde het koningspaar tijdens het fotomoment wat de kracht is achter hun relatie.





